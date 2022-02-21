سال آینده دو آزمون وکالت برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه، در جلسه‌ای با حضور حجت الاسلام قدرتی معاون حقوقی قوه قضائیه، هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه و عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه مقرر شد اواخر فرودین ماه سال ۱۴۰۱ آزمونی برای داوطلبان وکالت برگزار شود.

این آزمون به صورت فوق‌العاده بوده و آزمون شهریور ماه مرکز مطابق روال هر ساله در موعد خود برگزار خواهد شد.

گفتنی است در آزمون‌های وکالت سال ۱۴۰۱، بومی‌گزینی در دستور کار مرکز وکلای قوه قضائیه، قرار خواهد گرفت.