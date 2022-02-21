باقری: امیدوارم ادامه حضور مرادی به خاطر فشارهای از بیرون نباشد

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش باقری در حاشیه رونمایی از دستاوردهای تاریخ شفاهی درباره وضعیت وزنه‌برداری و بلاتکلیفی فدراسیون توضیح داد و گفت: این سوال را باید از آقای پولادگر بپرسید. وضعیت نرمال نیست و این را قبول دارم اما مطمئنا وزارت ورزش جواب مستندی خواهد داشت.

سرمربی پیشین تیم ملی وزنه‌برداری در مورد اینکه مرادی بدون حکم آمده در حالی که اعلام شده او بازنشسته است، بر غیرقانونی بودن ریاست وی در دو سال گذشته تاکید کرد و ادامه داد: مفاد اساسنامه و نصف به علاوه یک انجام نشد و تا الان هم جوابی داده نشده است. اینکه می‌گویم بازنشسته است به خاطر نامه‌ وزارت ورزش است و فکر نمی‌کنم وزارت بدون تحقیق مدیری را بازنشسته کند.

وی خاطرنشان کرد: کار سختی نیست ببینیم کسی چقدر سنوات دارد. در یک ساعت می‌توان مشخص کرد هر فرد چقدر سنوات دارد. اینکه چرا دست به عصا می‌روند امیدوارم دلیل آن فشارهای بیرون از ورزش نباشد.

باقری در پاسخ به این پرسش که «به خاطر رویدادهای پیش رو، نگران تیم ملی وزنه‌برداری نیستید؟»، گفت: نگرانی ما اثری ندارد و کار به جایی رسیده که مرتبط با وزارت ورزش و مدیر بازنشسته است.

وی ادامه داد: نگران باشیم یا نباشیم اتفاقی نمی‌افتد. همه چیز مشخص است و دوست عزیزی که ۲۰ سال است تمام ایده‌ها و برنامه‌هایش را اجرایی کرده است. اگر قرار است کسی تا آخر عمر رئیس، مربی یا ورزشکار باشد آن وقت کسی اینجا نبود، آن وقت باید هنوز نصیری وزنه می‌زد و نامجو هم باید رئیس بود. از منیت‌ها باید بگذریم، برنامه‌ها مدت زمان مشخصی دارد اما وقتی می‌گوییم برای خدمت آمده و نگاه‌مان شخصی است، این مشکلات به وجود می‌آید.