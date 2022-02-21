دخالت های نمایندگان در عزل ونصب ها رصد و نظارت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر زکوی عصر دوشنبه در جلسه استانی با رؤسای دفاتر نظارت شهرستانی استان با بیان اینکه دخالت‌های نابجای نمایندگان مجلس در عزل و نصب‌ها، در رصد دفاتر نظارتی است، اظهار داشت: دخالت نمایندگان مجلس در امور اجرایی استان در پرونده صلاحیتی نمایندگان درج و در احراز صلاحیت انتخابات ۱۴۰۲ تأثیر گذار خواهد بود.

وی با اشاره به وصول گزارش‌هایی از دخالت‌های برخی نمایندگان مجلس در امور اجرایی استان و عزل و نصب‌ها در شهرستان‌ها و بخش‌ها در ماه‌های اخیر گفت: این موارد با جزئیات و به صورت مستند در پرونده صلاحیتی نمایندگان درج و بر حسب قانون و وظایف ذاتی دفاتر نظارتی شورای نگهبان، به ستاد شورای نگهبان نیز ارسال شده است.

وی ادامه داد: دفتر نظارت استان بین دخالت‌های ناروا و ارائه مشورت از سوی نمایندگان به مسئولان اجرایی و پیشنهاد گزینه‌های متدین، متخصص، انقلابی و پاکدامن فرق می‌گذارد.

زکوی یادآور شد: برخی از دخالت‌ها حتی اصرار بر گزینه‌های نامطلوب یا منصوب کردن عوامل ستادهای انتخاباتی خودشان بوده است که در رصد دستگاه نظارتی است.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در مازندران ادامه داد: اخیراً گزارش‌هایی از دخالت‌ها در سطح ریاست برخی دانشگاه‌ها، فرمانداری برخی شهرستان‌ها، ادارات دولتی و بخش‌ها و مانند آن دریافت شده است، بنابراین به نمایندگان گوشزد می‌کنیم که عملکردهای این چنین در پرونده صلاحیتی آنان در انتخابات ۱۴۰۲ تأثیر گذار خواهد بود، چرا که مصداق سو استفاده از موقعیت شغلی و مانند آن است.

وی ادامه داد: انتظار این است که نمایندگان به وظایف ذاتی خود بپردازند و باعث اخلال در تصمیم‌گیری‌ها و عملکرد مسئولان اجرایی استان نگردند و به منظور جلب آرا، قانون را زیر پا نگذارند.