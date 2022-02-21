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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۳:۴۶

به مناسبت درگذشت همسر آیت‌الله العظمی ملکوتی؛

اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی پیام تسلیتی صادر کرد

اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی پیام تسلیتی صادر کرد

تبریز- اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی به مناسبت درگذشت همسر آیت‌الله العظمی ملکوتی پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی، در این پیام تسلیت آمده است:

درگذشت بانوی مکرمه مرحومه مغفوره الحاجیه خانم ندائی متعلقه فقیه عالیقدر مرحوم آیت الله العظمی حاج شیخ مسلم ملکوتی را به فرزندان آن مرحومه و خاندان مکرم بویژه حضرتعالی تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند منان برای روح آن بانوی پاک نهاد همنشینی با اولیا الهی وبانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) و رحمت واسعه الهی مسئلت نموده و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.

بانوی مکرمه مرحومه مغفوره حاجیه خانم ندائی همواره یار و یاور مرجع عالیقدر جهان اسلام و نماینده اسبق ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی حضرت آیت‌الله العظمی مسلم ملکوتی بود و در راه خدمت به اسلام و انقلاب سختی‌های بسیاری را تحمل کرد.

کد مطلب 5429978

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