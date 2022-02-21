به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید محمود حسینی ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با استناد به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر فراهم بودن فرصت رساندن پیام به هزاران مستمع در فضای مجازی و سایبری گفت: بهره گیری همزمان از ظرفیت هنر و رسانه در رساندن پیام به مخاطب، ضریب تأثیرگذاری را در جامعه کنونی افزایش می‌دهد و اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۰ توجه به رسانه و فضای مجازی را در اولویت قرار داده و بر اساس مأموریت‌های سازمانی و نظرسنجی‌های به عمل آمده در این حوزه، دهها عنوان طرح را تدوین و اجرا کرده است.

وی افزود: تشکیل شبکه فعالان فضای مجازی، ارتقای سواد رسانه‌ای، برگزاری کارگاه‌های فرزند پروری در عصر رسانه و مدیریت مصرف رسانه، توسعه بهره مندی از چهره‌های تبلیغی تأثیرگذار در فضای مجازی، بهره گیری از ظرفیت‌های صفحات مجازی پر مخاطب در رساندن پیام فرهنگ دینی، برگزاری پویش‌های مجازی ویژه کودکان و نوجوانان، برگزاری جلسات نقد فیلم، گسترش صفحات مجازی رسمی و غیر رسمی، اکران فیلم ویژه کودک و نوجوان، توانمندسازی رسانه‌ای فعالین و موثرین فرهنگی- تبلیغی از مهم‌ترین طرح‌های اجرا شده در حوزه رسانه است.

سرپرست تبلیغات اسلامی استان افزود: با تعاملات صورت گرفته با اداره کل آموزش و پرورش استان و استفاده از ظرفیت‌های متقابل رسانه‌ای، محتواهای تأثیرگذار حوزه فرهنگی دینی جهت بازنشر در فضای مجازی مورد تبادل واقع شده و برگزاری پویش‌های اولین میهمانی، نسل حسینی با اقبال فراوان دانش آموزان مواجه شده است.

حسینی اکران فیلم در شبکه شاد را از ابتکارات متقابل دو دستگاه ذکر کرده و با توجه به تأثیر بالای فیلم در رساندن پیام به مخاطب و به ویژه کودکان و نوجوانان، از برنامه ریزی و اجرای اکران فیلم‌های تأثیرگذار این حوزه خبر داد و گفت: در اولین اکران فیلم بیش از ۱۸۰۰ دانش آموز حضور داشتند که برای این سطح مخاطب در شرایط کرونایی باید دهها اکران حضوری برگزار می‌شد.