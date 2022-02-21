به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی کتاب «عملیات عطش» نوشته جواد کلاته فردا سه‌شنبه ۳ اسفند در خبرگزاری مهر برگزار می‌شود.

این‌کتاب شامل روایت مستند نبرد گردان عمار در تنگه ابوقریب در روزهای پایانی جنگ ایران و عراق است و ششمین‌عنوان از مجموعه «خاطرات شفاهی» است که نشر ۲۷ بعثت وابسته به لشکر ۲۷ محمدرسول‌الله (ص) منتشر می‌کند.

جواد کلاته نویسنده این‌کتاب پیش‌تر با کتاب‌هایی چون «در هیاهوی سکوت»، «فرمانده لاله‌ها»، «مگر چشم تو دریاست» و «راهی به مجنون» به مخاطبان ادبیات دفاع مقدس و مستندنگاری این‌حوزه شناسانده شده، است. او در کتاب جدید خود با برگزاری بیش از ۵۰ جلسه مصاحبه و گفتگو با رزمندگان حاضر در معرکه و فرماندهان لشکر ۲۷ محمدرسول‌الله (ص) سراغ بخشی از تاریخ جنگ رفته که سازندگان فیلم «تنگه ابوقریب» تلاش کردند از فراموشی و گم‌شدنش در صفحات تاریخ جنگ جلوگیری کنند و البته می‌گوید روایت فیلم با مستنداتی که گردآوری کرده، تفاوت دارد.

نشست نقد و بررسی این‌کتاب با حضور نویسنده اثر و مرتضی قاضی به‌عنوان منتقد همراه است.

این‌برنامه فردا سه‌شنبه ۳ اسفند از ساعت ۱۶ در سالن اجتماعات خبرگزاری مهر برگزار می‌شود.