به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات پرنوسان روز دوشنبه کاهش یافت زیرا نشست احتمالی بین رؤسای جمهور ایالات متحده و روسیه برای گفتگو در مورد اوکراین احتمال توافقات صلح را افزایش داده است و این امر سبب شده که دیگر سرمایه گذاران فقط به طلا به عنوان یک دارایی امن نگاه نکنند.

طلای برای معاملات فوری با ۰.۱ درصد کاهش به ۱۸۹۶ دلار و ۴۳ سنت در هر اونس رسید که از بالاترین سطح خود ۱۹۰۸ دلار و ۳ سنت که بهترین سطح آن از ۳ ژوئن تاکنون بود، به شدت افت کرده است، از طرف دیگر قیمت طلای آمریکا نیز ۱۸۹۹ دلار و ۱۰ سنت معامله می‌شود.

ماکرون، رهبر فرانسه گفت: جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه به طور اصولی با نشست مسئولین دو کشور بر سر اوکراین توافق کرده اند که این امر می‌تواند راهی احتمالی برای خروج از یکی از خطرناک‌ترین بحران‌های اروپایی در دهه‌های اخیر باشد که ریسک شدیدی را در همه بازارها به وجود آورده بود.

این دیدار بین دو کشور در حالی که تقاضا برای طلا را کاهش داد و از طرف دیگر قیمت دلار نیز نسبت به طلا کاهش یافته است.

رأس نورمن، یکی از تحلیلگران بازار آمریکا در این خصوص می‌گوید: " (طلا) به خوبی جایگاه خود را حفظ می‌کند و با توجه به سوابق قبلی جریان‌های خوبی برای ثبات به وقوع خواهد پیوست.

بزرگترین صندوق سرمایه گذاری تحت پشتوانه طلا در جهان، اعلام کرد که دارایی‌های آن در روز جمعه ۰.۵ درصد افزایش یافت و به ۱۰۲۴.۰۹ تن رسید.

تحلیلگران در این باره می‌گویند: «در چند روز آینده برای تعیین اینکه آیا تنش‌ها در اوکراین به نتیجه مطلوب می‌رسد یا خیر، باید صبر کردکه این امر می‌تواند به سبب افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا منجر شود.

افزایش نرخ بهره هزینه فرصت نگهداری شمش غیر بازده را افزایش می‌دهد، از طرف دیگر هر اونس نقره با ۰.۸ درصد کاهش به ۲۳ دلار و ۷۷ سنت رسید در حالی که قیمت پلاتین ۰.۶ درصد افزایش یافت و به ۱۰۷۳ دلار و ۷۲ سنت رسید و پالادیوم با ۱ درصد افزایش به ۲۳۶۷ دلار و ۹۳ سنت را تجربه کرد.