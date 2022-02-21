به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جان نثاری ظهر دوشنبه، در اختتامیه هفتمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان اصفهان اظهار کرد: امروزه، رسانه تنها یک ابزار معمولی فرهنگی یا اجتماعی محسوب نمی‌شود بلکه در دوره معاصر رسانه در اقتصاد، سیاست، مسائل اجتماعی و تمام شعبه‌های مهم زندگی بشری نقش بی بدیلی دارد.

وی با اشاره به اینکه امروز از یک سو استکبار و در سوی دیگر مبارزات ضد استکباری هر دو توسط رسانه می‌تواند مطرح شود، گفت: امروز رسانه خود یک موضوعیت مستقل دارد و تأثیر آن بر جنبه‌های مختلف زندگی عمیق و اثر گذار است.

رسانه‌ها در صف اول جهاد تبیین

معاون، سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان با اشاره جهاد تبیین در فرمایشات رهبر معظم انقلاب ابراز کرد: ما در وهله نخست باید بدانیم که مخاطبان ما در حوزه جهاد تبیین چه نهادهایی هستند اما قطعاً در این زمینه رسانه رتبه نخست را کسب خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه جهاد تبیین یعنی مراقب باشیم جای جلاد و شهید توسط ابزار رسانه عوض نشود، تاکید کرد: مطابق فرمایش رهبر معظم انقلاب باید مراقب تحریف‌ها باشیم که به فرموده ایشان بدتر از تحریم است چراکه تندی تحریم با سازگاری و مقاومت کم می‌شود اما تحریف روز به روز عقبه انقلاب اسلامی را تحریف می‌کند.

جان نثاری تصریح کرد: طبیعی است تحریف با ابزار رسانه رخ می‌دهد و در مقابل این سلاح قوی بدون تبیین دستاوردهای انقلاب دچار مشکلات عدیده می‌شویم.

وی با بیان اینکه در طول سال‌های گذشته از تبیین انقلاب غافل بودیم در شرایطی که دشمنان برای تحریف این معنا مشغول فعالیت‌های اساسی و بنیادین بودند، گفت: ۷۰ درصد فضای مجازی دست دشمنان دین و انقلاب در راستای تحریف حقایق است و این غفلت ما را نشان می‌دهد.

ساماندهی لشکر رسانه‌ای انقلاب بر علیه فضای مجازی دشمنان

معاون، سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان بیان کرد: بهترین دفاع در برخی حوزه‌ها آفند (حمله) به جای پدافند است بدین معنا که باید لشکر رسانه‌ای داشته باشیم تا در جنگ با عوامل استکبار موفق باشیم.

وی اضافه کرد: کسی که اهمیت ابزار رسانه در حوزه سیاست را درک نکند یک عقب مانده سیاسی است چرا که امروز بزرگترین تهدید و بزرگ‌ترین ابزار برای انقلاب را رسانه شکل می‌دهد.

جان نثاری با اشاره به اینکه هر کس در هر سمت باید به این موضوع توجه کند، اظهار کرد: امروز با کمک رسانه می‌توان روز را به شب تبدیل و حقایق را چنان دگرگون کرد که قابل تشخیص از باطل نباشد.

وی افزود: امروز برای ادامه انقلاب اسلامی نیاز به وقوف بر حوزه رسانه‌ای و استفاده از این امکان را داریم، از یک سو باید خود در صحنه باشیم و از رسانه حمایت کنیم و از سوی دیگر دست جریان‌های انقلابی برای ورود به این عرصه را باز بگذاریم.

دولت سیزدهم به رسانه‌های انقلابی میدان دهد

معاون، سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان با اشاره به اینکه باید دقت کنیم از این میدان دادن به رسانه، جریان‌های انقلابی استفاده کنند، اضافه کرد: پشتیبانی و برنامه‌ریزی در این راستا از رسانه در دولت سیزدهم باید به نوعی باشد که باعث رشد رسانه‌های انقلابی شود.

وی ادامه داد: جشنواره‌هایی همانند ابوذر لشکر مقابله با جریان رسانه‌ای دشمن را فراهم می‌سازد اما این لشکر به ساز و برگ‌هایی نیز نیاز دارد تا با وضع قوانین هم‌سو، حمایت‌های لازم از رسانه به نفع انقلاب اسلامی داشته باشیم و باید به این نکته توجه کامل داشته باشیم که مسیر دیگری برای این حمایت در دست نداریم.

جان نثاری تصریح کرد: بسیج اگر وارد این میدان رسانه شود باید شأن خود را حفظ و لازم است وسیع و فاخر عمل کند یعنی علاوه بر کمیت باید کیفیت آثار را نیز مدنظر داشته باشد.

نقش اول رسانه‌ها در بحران آفرینی یا مهار بحران

وی گفت: هر روز در استانداری اصفهان شاهد این مطلب هستیم که اگر رسانه با ما همراه نباشد، کارهای ما پیش نمی‌رود و حتی برای ما خسارت در پی دارد، در موضوع آب که چند ماه پیش رخ داد، برای مهار بحران آب رسانه‌ها نقش نخست را داشتند و در خلاف آن نیز رسانه‌ها نقش اول را داشتند.

معاون، سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان تاکید کرد: در بحران‌ها جنگ، جنگ میان رسانه‌ها است که یا می‌تواند بحران را به نفع ضدانقلاب فراهم کند یا به نفع انقلاب فروبنشاند؛ بر این اساس باید مراقب عملکرد خود در این زمینه بیش از پیش باشیم و این تأثیر در تمام حوزه‌های اجتماعی ریال سیاسی، امنیتی، اقتصادی و سبک زندگی محسوس است.