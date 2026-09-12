ردپای نفوذ غیرمجاز اوپن ای آی به حداقل ۱۰ وب سایت دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کوارتز، این دامنه از رفتارهای سرکشانه بسیار فراتر از چیزی است که این شرکت پیشتر اعلام کرده بود. یافته های این شش محقق توسط خبرگزاری رویترز بررسی شده است.
اندرو یون، پژوهشگر مؤسسهٔ غیرانتفاعی CivAI در کالیفرنیا، به رویترز گفت که طبق شمارش او، این عاملها بین ماههای می و جولای سال جاری میلادی به ۱۸ وبسایت دسترسی پیدا کردهاند که پیشتر نامی از آنها منتشر نشده بود.
سیدنی فون آرکس که گروه تحقیقاتی او هفتهٔ گذشته برای نخستین بار ماجرای نفوذ به وب سایت آلمانی را گزارش کرد نیز گفت: تیمش شواهد قابلاعتمادی از فعالیت این عاملها در ۲۳ وبسایت دیگر پیدا کرده که قبلا گزارش نشده بودند.
کنت راسل دگراف، توسعهدهندهٔ نرمافزار، نیز گفت که چنین فعالیتهایی را حداقل در ۱۰ وبسایت پیدا کرده است. هر سه پژوهشگر هشدار دادند که شمارش آنها کامل نیست.
فون آرکس در این باره گفت: ما هیچ ایدهای نداریم که چه مقدار از این فعالیتها در فضای اینترنت وجود دارد.
بیشتر پژوهشگران در بررسیهای خود به مجموعهای مشترک از وبسایتها رسیدند: وب سایت های wiki که بهصورت مشارکتی اداره میشوند، سرویسهای آنلاین ذخیرهٔ متن و سرویسهای کوتاهکنندهٔ لینک که توسط دانشگاه وندربیلت در ایالت تنسی و دانشگاه تورنتو در کانادا اداره میشوند.
عاملهای هوش مصنوعی همچنین ردپاهایی در یک wiki مربوط به شیمی دورهٔ Advanced Placement (AP) ـ که توسط یک معلم دبیرستان در ایالت ماساچوست راهاندازی شده بود ، دو وبسایت شخصی متعلق به کارکنان حوزه فناوری در لهستان، ویکیهای اختصاصیافته به بازیهای فکری و معمایی، و یک وبسایت علاقهمندان به نرمافزارهای ویرایش متن بر جای گذاشتهاند.
در برخی موارد، پژوهشگران توانستند این فعالیتها را به آدرسهای پروتکل اینترنت (IP) ردیابی کنند که به زیرساخت ابری Microsoft Azure اشاره داشتند.
این شرکت از اعلام تعداد وبسایتهای درگیر خودداری کرد و همچنین توضیحی دربارهٔ سکوت چندماههٔ خود در قبال این موضوع ارائه نداد.
اوپن ای آی در بیانیهای اعلام کرد در حال انجام بررسی گستردهتری دربارهٔ فعالیت عاملهای هوش مصنوعی است و تاکنون فعالیت دیگری با شدت یا مقیاسی مشابه حادثه هاگینگ فیس شناسایی نکرده است.
این شرکت همچنین گفت در حال تدوین دستورالعملهایی برای نحوهٔ افشای مواردی است که متخصصان حوزه هوش مصنوعی از آنها با عنوان ناهمسویی (misalignment) یاد میکنند. این اصطلاح زمانی به کار می رود که یک سیستم هوش مصنوعی برخلاف دستورها یا اهداف تعیینشده برای آن رفتار میکند.
نظر شما