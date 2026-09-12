به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان صبح امروز شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۵، در حاشیه اجلاس بریکس در دیدار با آقای آبی احمد علی، نخست‌وزیر اتیوپی، گفت: متاسفانه در ماه‌های گذشته شاهد حملات ناجوانمردانی دشمن به کشورمان بودیم، دشمن تلاش کرد تا با ایجاد اختلاف در بین مردم اقدام به خون ریزی کند اما این اقدامات وحشیگرانه دشمن، مردم ایران را متحدتر کرد و امروز مردم ایران با تمام توان در برابر تجاوز دشمن ایستاده‌اند.

رئیس جمهور گفت: با مقاومت مردم ایران، امریکا و اسرائیل به نیات شوم خود دست نخواهند یافت، ما ارتباطاتمان را با کشورهای مسلمان و همسایه تقویت کرده‌ایم، روابط ما هزاران سال است که با همسایگان خود پابرجاست و این روند روز به روز توسعه خواهد یافت.

دکتر پزشکیان سابقه طولانی ارتباطات ایران و اتیوپی را قابل توجه دانست و گفت: ایران و اتیوپی با سابقه طولانی بیش از ۷۰ سال ارتباط برادرانه نشان دادند که همیشه در کنار یکدیگر بودند و بدون شک این ارتباط منسجم‌تر و منظم‌تر خواهد بود.

نخست وزیر اتیوپی نیز ضمن تسلیت شهادت مقام معظم رهبری گفت: مقاومت، تاب آوری و میهن پرستی شما ایرانیان دستاورد بزرگی است که ما مردم اتیوپی می‌خواهیم از شما بیاموزیم.

آقای آبی احمد علی، خواستار توسعه ارتباطات بین اتیوپی و ایران شد و گفت: ما مراودات اقتصادی و فرهنگی متعددی را با کشورهای همسایه ایران داریم و تمایل داریم تا این مراودات با ایران نیز افزایش یابد.