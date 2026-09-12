اورژانس تهران در هفته گذشته ۲۷ هزار ماموریت انجام داد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل توکلی گفت: در هفته گذشته (از ۱۴ الی ۲۰ شهریور ۱۴۰۵) مجموع ۲۶۹۷۶ ماموریت در مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۶۵۵۸ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۲۰۷۶ نفر نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.

وی افزود: در این مدت ۵۸۷۵۵ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران برقرار شد.

توکلی گفت: از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۵۱۴۸ مورد حوادث ترافیکی (۱۹.۱ درصد از کل ماموریت ها) و ۲۱۸۲۸ مورد (۸۰.۹ درصد از کل ماموریت ها) حوادث غیر ترافیکی بوده است.

وی افزود: اورژانس هوایی ۴ سورتی پرواز داشته است که در پی آن ۳ نفر مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته اند.