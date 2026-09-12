به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، محمد معصومیزاده پس از انجام قرعهکشی رقابتهای قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ اظهار داشت: در یک گروه خوب قرار گرفتیم. همه تیمها پیشرفت کردهاند و کشورهای مختلف نیز در فوتبال ساحی در حال سرمایهگذاری هستند، اما هدف ما درخشیدن در این مسابقات است، چرا که ایران قدرت اول آسیاست.
وی در ادامه عنوان داشت: قطعاً هر تیمی که مقابل ایران قرار میگیرد، با انگیزهای بالا به میدان خواهد آمد و تلاش میکند خودش را نشان دهد. انشاالله با تدابیر و برنامههای کادر فنی و با همت و تلاش بازیکنان، با قدرت راهی مسابقات شویم و در قهرمانی آسیا هتتریک کنیم و برای سومین دوره متوالی جام قهرمانی را به ایران بیاوریم.
معصومیزاده در رابطه با شرایط تیم ملی اذعان داشت: تلاش همه اعضای تیم بر پایه اتحاد و همدلی است تا با تمام وجود در مسابقات قهرمانی آسیا حضور پیدا کنیم و بهترین عملکرد را داشته باشیم. یک هدف بزرگ دیگر هم داریم و آن موفقیت در جام جهانی است. امیدوارم بتوانیم تنها جامی را که در ویترین فوتبال ساحلی ایران وجود ندارد، یعنی قهرمانی جهان، به دست بیاوریم. گفتنی است ملیپوشان فوتبال ساحلی ایران در مرحله گروهی با تیمهای لبنان، ویتنام و افغانستان در گروه B همگروه شدند. رقابتهای جام ملتهای آسیا ۲۰۲۶ از اواخر آبانماه به میزبانی تایلند برگزار خواهد شد و تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در این مسابقات برای دفاع از عنوان قهرمانی به میدان خواهد رفت.
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