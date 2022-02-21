مراسم تشییع زنده یاد استاد دکتر«عبدالکریم وصال»در شیراز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر وحید حسینی سرپرست علوم پزشکی شیراز بعد از ظهر شنبه در این مراسم، گفت: لازم است جوانان امروز بدانند که زنده یاد استاد دکتر وصال، یکی از پایه گذاران دانشگاه شیراز پیش از انقلاب و دانشگاه علوم پزشکی شیراز پس از انقلاب شکوهمند اسلامی بود که به مدت بیش از نیم قرن، خدمات علمی و آموزشی را در سطح عالی ارائه داد.

این مقام مسوول در حوزه سلامت فارس با تبیین ویژگی های این استاد فرزانه اظهار کرد: دکتر وصال جوانان را به ارتقاء و کسب علم و دانش تشویق می کرد و مشوق و راهنمای اساتیدی بود که اکنون در رشته رادیولوژی، از افراد برجسته کشور هستند.

دکتر حسینی اضافه کرد: مرحوم استاد وصال به دلیل داشتن خانواده‌ای که اهل ادب و هنر، علم و دانش و فرهیخته و زبانزد بود، پس از اتمام تحصیلات تخصصی پزشکی در رشته رادیولوژی به وطن خود بازگشت و با تلاش های خود ماندگار ماند و به مردم و هم میهنان خود، خدمات ارزنده ای در حوزه های آموزشی و سلامت ارایه داد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز یادآور شد: دکتر وصال در هر عرصه ای از حوزه های علمی که وارد می شد، به بهترین شکل زمینه رشد و ارتقای دیگران را نیز فراهم می کرد.

این مقام ارشد در حوزه سلامت فارس، «استاد پروری» را از نکات علمی و رفتاری مرحوم استاد وصال برشمرد که در حوزه تخصصی رشته رادیولوژی موفق به پرورش اساتید برجسته ای شد.

دکتر حسینی ادامه داد: بیشترین آرامش روحی که می شود برای اساتید فقید و برجسته دانشگاه نظیر استاد دکتر وصال مهیا کنیم، پیروی از نظریات ارزنده این اساتید فرزانه است تا به درخشش بیشتر دانشگاه همانند گذشته در کشور و منطقه منجر شود.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز فقدان اساتید برجسته مانند استاد «عبدالکریم وصال» را جبران ناپذیر خواند و گفت: این فقدان تنها با کسب دانش و پیروی از سوی اساتیدی جبران می شود که دانش و تجارب ارزنده اساتید فقید را فرا گرفته‌اند.

این مقام مسوول در دانشگاه از خداوند متعال برای این استاد فرزانه طلب آرامش و آمرزش و برای خانواده، دوستان و همکارانش، طلب صبر و شکیبایی کرد و ابراز امیدواری کرد تا بتوانیم با پیروی از بلند نظری که از ویژگی‌های مهم و شاخص اصلی آن استاد فرزانه بود، گام های موثری در عرصه خدمت و دانش پزشکی برداریم.