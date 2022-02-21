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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۶:۳۷

مراسم تشییع زنده یاد استاد دکتر«عبدالکریم وصال»در شیراز برگزار شد

مراسم تشییع زنده یاد استاد دکتر«عبدالکریم وصال»در شیراز برگزار شد

شیراز - مراسم تشییع زنده یاد استاد دکتر «عبدالکریم وصال» در بیمارستان نمازی شیراز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر وحید حسینی سرپرست علوم پزشکی شیراز بعد از ظهر شنبه در این مراسم، گفت: لازم است جوانان امروز بدانند که زنده یاد استاد دکتر وصال، یکی از پایه گذاران دانشگاه شیراز پیش از انقلاب و دانشگاه علوم پزشکی شیراز پس از انقلاب شکوهمند اسلامی بود که به مدت بیش از نیم قرن، خدمات علمی و آموزشی را در سطح عالی ارائه داد.

این مقام مسوول در حوزه سلامت فارس با تبیین ویژگی های این استاد فرزانه اظهار کرد: دکتر وصال جوانان را به ارتقاء و کسب علم و دانش تشویق می کرد و مشوق و راهنمای اساتیدی بود که اکنون در رشته رادیولوژی، از افراد برجسته کشور هستند.

دکتر حسینی اضافه کرد: مرحوم استاد وصال به دلیل داشتن خانواده‌ای که اهل ادب و هنر، علم و دانش و فرهیخته و زبانزد بود، پس از اتمام تحصیلات تخصصی پزشکی در رشته رادیولوژی به وطن خود بازگشت و با تلاش های خود ماندگار ماند و به مردم و هم میهنان خود، خدمات ارزنده ای در حوزه های آموزشی و سلامت ارایه داد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز یادآور شد: دکتر وصال در هر عرصه ای از حوزه های علمی که وارد می شد، به بهترین شکل زمینه رشد و ارتقای دیگران را نیز فراهم می کرد.

این مقام ارشد در حوزه سلامت فارس، «استاد پروری» را از نکات علمی و رفتاری مرحوم استاد وصال برشمرد که در حوزه تخصصی رشته رادیولوژی موفق به پرورش اساتید برجسته ای شد.

دکتر حسینی ادامه داد: بیشترین آرامش روحی که می شود برای اساتید فقید و برجسته دانشگاه نظیر استاد دکتر وصال مهیا کنیم، پیروی از نظریات ارزنده این اساتید فرزانه است تا به درخشش بیشتر دانشگاه همانند گذشته در کشور و منطقه منجر شود.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز فقدان اساتید برجسته مانند استاد «عبدالکریم وصال» را جبران ناپذیر خواند و گفت: این فقدان تنها با کسب دانش و پیروی از سوی اساتیدی جبران می شود که دانش و تجارب ارزنده اساتید فقید را فرا گرفته‌اند.

این مقام مسوول در دانشگاه از خداوند متعال برای این استاد فرزانه طلب آرامش و آمرزش و برای خانواده، دوستان و همکارانش، طلب صبر و شکیبایی کرد و ابراز امیدواری کرد تا بتوانیم با پیروی از بلند نظری که از ویژگی‌های مهم و شاخص اصلی آن استاد فرزانه بود، گام های موثری در عرصه خدمت و دانش پزشکی برداریم.

کد مطلب 5430171

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