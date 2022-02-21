ناهید فضلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فرصت ثبت نام نوآموزان پیش دبستانی کرمانشاهی که سال آینده وارد مقطع اول ابتدایی می‌شوند تمدید شد.

وی افزود: والدین کودکان سه تا پنج سال کرمانشاهی که تاکنون اقدام به ثبت نام فرزندان خود در سامانه آموزش و پرورش نکرده‌اند می‌توانند با مراجعه به سامانه https://digiform.ir/kshpsr نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان کرمانشاه تصریح کرد: پیش از وارد کردن مشخصات و شماره تماس نوآموز از سوی آموزش و پرورش کرمانشاه با والدین تماس گرفته می‌شود و مطالب آموزشی از طریق شبکه شاد در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

فضلی بیان کرد: در صورت بروز مشکل والدین می‌توانند با مراجعه به ادارات آموزش و پرورش و معاونین آموزشی نسبت به ثبت نام کودکان خود در پیش دبستانی اقدام کنند.

وی تاکید کرد: در صورت عدم ثبت نام کودکان متولد نیمه نخست سال ۹۵ و نیمه دوم سال ۹۴ فرایند ثبت نام این کودکان در پایه اول ابتدایی با مشکل رو به رو خواهد شد.