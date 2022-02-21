حمایت مدیریت شهری از تیم فوتبال شهرداری همدان

علی شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط تیم فوتبال شهرداری همدان اظهار کرد: خوشبختانه امروز شاهد پیروزی تیم فوتبال شهرداری همدان برابر ماشین‌سازی تبریز بودیم که امیدواریم این پیروزی مقدمه‌ای برای ادامه موفقیت‌ها باشد.

وی افزود: تیم فوتبال شهرداری همدان ثابت کرده که از بازیکنان جوان و آینده‌داری بهره می‌برد و به طور قطع با دانش کادر فنی بومی خود در هفته‌های آینده نیز حرف‌های زیادی برای گفتن خواهد داشت.

معاون ورزش سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان با اشاره به حمایت از این تیم گفت: خوشبختانه دیدگاه شورای اسلامی شهر همدان و وجود شهردار ورزش دوست در کنار ریاست سازمان برای ما یک غنیمت بوده و نگاه ورزشی خوبی در مجموعه مدیریت شهرداری وجود دارد.

شریفی خاطرنشان کرد: در نیم فصل دوم بیشتر از گذشته حمایت‌ها از این تیم وجود خواهد داشت و به دنبال این هستیم تا بازیکنان بدون کوچک‌ترین دغدغه مالی در زمین مسابقه تنها به دنبال کسب پیروزی باشند.

وی با بیان اینکه باشگاه شهرداری همدان سرمایه بزرگی برای فوتبال و ورزش همدان است، بیان کرد: همواره باشگاه شهرداری همدان پرچمدار حمایت از بازیکنان و کادر فنی بومی در این سال‌ها بوده است.

معاون ورزش سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان عنوان کرد: شهرداری همدان ثابت کرده که اگر به بازیکنان و کادرفنی بومی اعتماد شود فوتبال همدان حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.