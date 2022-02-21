زخمی شدن ۳ فلسطینی در یورش نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، منابع فلسطینی از یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به فلسطینی ها در محله شیخ جراح در قدس اشغالی خبر دادند.

بر اساس این گزارش، هلال احمر فلسطین اعلام کرد که بر اثر حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به فلسطینی ها در محله شیخ جراح سه فلسطینی زخمی شده اند.

نظامیان رژیم صهیونیستی با وحشی گری تمام به یک فلسطینی سندرم داون حمله ور شدند.

همزمان فعالان فلسطینی خواستار حضور گسترده فلسطینی ها در محله شیخ جراح در روز سه شنبه به منظور ابراز همبستگی با ساکنان این محله که از چند روز قبل در معرض یورش های شهرک نشینان قرار دارند، شده اند.

این درحالی است که رژیم صهیونیستی روند برنامه ریزی شده ای را برای خالی کردن قدس از فلسطینی ها انجام می دهد و صدها منزل فلسطینی در قدس در معرض ویرانی از سوی صهیونیستها قرار دارد. جغرافیای کهن، آرام و دلنشین شیخ جراح و نزدیکی به بیت المقدس و عمق تاریخی آن نیز از دلایلی است که این منطقه را به محل طمع اسرائیلی‌ها تبدیل کرده است. شیخ جراح اکنون استخوانی در گلوی صهیونیست هاست

مدتی است که نظامیان رژیم صهیونیستی فشارهای فزاینده خود علیه ساکنان منطقه «شیخ جراح» در قدس اشغالی را کرده‌اند؛ فشارهایی که البته با واکنش‌های گسترده گروه‌های مقاومت فلسطین مواجه شده است. صهیونیست‌ها حدود یک هفته پیش با یورش وحشیانه به منطقه شیخ جراح اقدام به تخریب گسترده منازل فلسطینیان ساکن این منطقه کردند.

مهمترین دلیل اینگونه رفتارهای وحشیانه در تکمیل فرایند یهودی سازی قدس انجام می‌گیرد. فرایندی که از سال ۱۹۴۸ با تخریب منازل و کوچ اجباری فلسطینی‌ها توسط آژانس‌های مهاجرت یهودی آغاز شد.

جغرافیای کهن، آرام و دلنشین شیخ جراح و نزدیکی به بیت المقدس و عمق تاریخی آن نیز از دلایلی است که این منطقه را به محل طمع اسرائیلی‌ها تبدیل کرده است. شیخ جراح اکنون استخوانی در گلوی صهیونیست هاست.

از طرفی امروز به نماد مقاومت و ایستادگی در برابر پروژه کوچ اجباری ساکنان اصلی فلسطین تبدیل شده است و بنابراین می‌توان دلیل این همه فشار تل آویو و نیز مقاومت و واکنش فلسطینی‌ها را در همین ویژگی‌ها ارزیابی کرد. اگر رژیم صهیونیستی در شیخ جراح موفق شود، بی تردید یهودی سازی و اخراج فلسطینی‌ها و تخریب منازل آنان در بقیه مناطق قدس هم بسیار آسان‌تر از هر زمان دیگر خواهد بود.