مرگ مرد ۵۷ ساله در کوه صفه

فرهاد کاوه آهنگران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه در کوه صفه اظهار داشت: این حادثه ساعت ۱۵ و ۵۵ دقیقه امروز به مرکز فرماندهی عملیات آتش نشانی اصفهان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه در این حادثه فرد ۵۷ ساله در مسیر زیرین تخت سیاوش کوه صفه دچار مشکل قلبی شده است، ابراز داشت: اکیپ تخصصی نجات در ارتفاع و کوهستان مستقر در ایستگاه ۱۲ این سازمان به محل حادثه اعزام و پس از انجام اقدامات اولیه مشخص شد شخص قبل از رسیدن اکیپ آتش نشانان متأسفانه جان خود را از دست داده بود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ادامه داد: طی عملیاتی سنگین و در سرمای شدید کوهستان و با استفاده از طناب و تجهیزات پیشرفته نجات در ارتفاع به پایین منتقل و پایان عملیات نیز در ساعت ۱۷:۳۷ اعلام شد.