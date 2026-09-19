تایید قرص جدیدی برای درمان سرطان سینه پیشرفته با آزمایش خون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلث دی نیوز، این دارو، موسوم به Etcamah ، در کنار یکی از سه داروی سرطانی موجود به نام مهارکنندههای CDK۴/۶، دستهای از داروها که آنزیمهای خاصی را در سلولهای سرطانی هدف قرار میدهند، مصرف میشود.
این دارو برای گروه خاصی از بیماران در نظر گرفته شده است: بزرگسالانی که سرطان سینه آنها در پاسخ به هورمون استروژن رشد میکند، پروتئینی به نام HER۲ را حمل نمیکند و به فراتر از سینه یا به بافتهای مجاور گسترش یافته است.
سرطانهایی از این دست معمولاً ابتدا با داروهایی درمان میشوند که منبع استروژن تومور را قطع میکنند. اما تومورها با دارو سازگار میشوند. یکی از راههای فرار رایج، تغییر در ژنی به نام ESR۱ است که به سلولهای سرطانی اجازه میدهد حتی در صورت کمبود استروژن به رشد خود ادامه دهند.
طبق گفته سازمان غذا و دارو آمریکا، کمتر از ۵٪ از بیماران هنگام تشخیص اولیه گسترش سرطان، این تغییر را دارند. تقریباً ۴۰٪ از بیماران، پس از شروع دوباره رشد سرطان در طول درمان مسدودکننده استروژن، آن را دریافت میکنند.
داروی Etcamah برای مقابله با آن تومورهای مقاوم ساخته شده است.
در کنار این دارو، سازمان غذا و داروی آمریکا آزمایش خونی به نام Guardant۳۶۰ CDx را مجاز اعلام کرد که با جمعآوری قطعات کوچکی از DNA تومور شناور در جریان خون، تغییر ESR۱ را تشخیص میدهد.
به همین دلیل است که این تأییدیه برای اولین بار صادر شده است. این آزمایش میتواند مقاومت را قبل از اینکه اسکن رشد سرطان را نشان دهد، تشخیص دهد و به بیماران فرصتی برای تغییر زودتر دارو میدهد.
دکتر «آنجلو د کلارو»، مدیر مرکز عالی انکولوژی FDA، در یک بیانیه خبری گفت: «این اولین تأیید سازمان برای یک درمان سرطان است که با تشخیص جهش مقاومت در DNA تومور در گردش خون هدایت میشود. اما شواهد بیشتری برای تأیید فواید بالینی مورد نیاز است.»
در آزمایشی که پشت این تأییدیه بود، بیمارانی که به دارویEtcamah تغییر درمان دادند، به طور متوسط ۱۶ ماه قبل از بدتر شدن سرطانشان درمان شدند. کسانی که به درمان هورمونی اولیه خود ادامه دادند، ۹.۲ ماه درمان را ادامه دادند.
به گفته محققان: «پزشکان اکنون میتوانند پیش از پیشرفت بیماری و به جای صبر کردن تا زمانی که درمان سرطان دشوارتر شود، رویکرد درمانی را در مراحل اولیه تغییر دهند.»
حال شرکت سازنده، باید مطالعات بیشتری انجام دهد تا اثربخشی دارو را تایید کند.
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