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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۲۰

فشار نمایندگان کنگره بر ترامپ برای شفاف سازی تلفات جنگ ایران

فشار نمایندگان کنگره بر ترامپ برای شفاف سازی تلفات جنگ ایران

نمایندگان کنگره آمریکا با انتقاد از نحوه ارائه اطلاعات درباره جنگ با ایران، خواستار شفاف‌سازی درباره تلفات نیروهای آمریکایی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، «سارا جیکوبز» نماینده دموکرات کنگره آمریکا گفت: صرف‌نظر از «دروغ‌هایی» که ترامپ ترویج می دهد، آمریکا در جنگ او با ایران پیروز نمی‌شود.

مگی گودلندر، دیگر نماینده دموکرات کنگره آمریکا نیز اعلام کرد: آنها ابتکار قانونی‌ای را پیش می‌برند که وزیر جنگ و پنتاگون را از پنهان کردن شمار تلفات در میان نیروهای آمریکایی منع خواهد کرد.

گودلندر افزود: ماه‌هاست برای افشای حقیقت درباره اهداف این جنگ که به گفته او پرهزینه و مغایر با قانون اساسی آمریکاست، تلاش می‌کند و پیش از آن نیز خواستار انتشار آمار تلفات انسانی آن بوده است.

کد مطلب 6951004

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