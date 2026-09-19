فشار نمایندگان کنگره بر ترامپ برای شفاف سازی تلفات جنگ ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، «سارا جیکوبز» نماینده دموکرات کنگره آمریکا گفت: صرف‌نظر از «دروغ‌هایی» که ترامپ ترویج می دهد، آمریکا در جنگ او با ایران پیروز نمی‌شود.

مگی گودلندر، دیگر نماینده دموکرات کنگره آمریکا نیز اعلام کرد: آنها ابتکار قانونی‌ای را پیش می‌برند که وزیر جنگ و پنتاگون را از پنهان کردن شمار تلفات در میان نیروهای آمریکایی منع خواهد کرد.

گودلندر افزود: ماه‌هاست برای افشای حقیقت درباره اهداف این جنگ که به گفته او پرهزینه و مغایر با قانون اساسی آمریکاست، تلاش می‌کند و پیش از آن نیز خواستار انتشار آمار تلفات انسانی آن بوده است.