ویژه برنامه «خوشه چین» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب و کتابخوانی به عنوان یکی از ابعاد اصلی و تأثیرگذار در فرهنگ عمومی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. عاملی که به رشد و ارتقای آگاهی در جامعه منجر شده و می‌تواند زمینه‌ساز رشد و تعالی شود. عادت به مطالعه و گسترش فرهنگ کتابخوانی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های توسعه فرهنگی جوامع است که همواره در ردیف مهم‌ترین رویکردهای برنامه‌ای و ساختاری کتابخانه‌ها مدنظر قرار می‌گیرد.

اهمیت کتابخوانی و گسترش فرهنگ مطالعه و آگاهی‌بخشی یکی از مهم‌ترین سفارشات دین اسلام است که تجلی آن را در احادیث ائمه اطهار می‌توان مشاهده کرد، رهبر فرزانه انقلاب که خود از علاقه‌مندان به عرصه ادبیات و فرهنگ هستند، توصیه‌های بسیار زیادی در این زمینه داشته و بارها در سخنرانی‌ها و بیانات خود گسترش فرهنگ کتابخوانی را از مردم، نخبگان و مسئولین خواستار شدند؛ نمونه این اتفاق را می‌توان در توجه ویژه رهبر انقلاب به شاخص‌ترین کتاب‌های منتشر شده در موضوعات مختلف دید که مورد تقریظ ایشان قرار می‌گیرد.

رهبری در خصوص اهمیت مطالعه و کتابخوانی می‌فرمایند: «من هر زمانی که به یاد کتاب و وضع کتاب در جامعه خودمان می‌افتم، قلباً غمگین و متأسف می‌شوم. این به خاطر آن است که در کشور ما به هر دلیلی که شما نگاه کنید، باید کتاب اقلاً ده برابر این میزان، رواج و توسعه و حضور داشته باشد.»

فرهنگسرای اندیشه برای گسترش فرهنگ مطالعه و ترویج کتابخوانی در بین عموم مردم، ویژه برنامه جدیدی را با عنوان «خوشه‌چین» برگزار می‌کند؛ که با توجه بر کتب تقریظی رهبر انقلاب، معرفی هرچه بهتر آنها و جلب توجه جامعه به خوانش این آثار در فضای مجازی برگزار می‌شود و تولیدات آن در فضای مجازی منتشر شده و در اختیار عموم قرار می‌گیرد.

از جمله کتاب‌هایی که تاکنون در «خوشه‌چین» معرفی شده است می‌توان به «پایی که جا ماند»، «آن بیست و سه نفر»، «وقتی که مهتاب گم شد»، «دختر شینا»، «فرنگیس»، «در کمین گل سرخ»، «آب هرگز نمی‌میرد»، «اردوگاه عنبر»، «آن مرد در باران می‌آید»، «گلستان یازدهم»، «نورالدین پسر ایران»، «من زنده ام»، «سرباز کوچک امام»، «لشگر خوبان»، «همپای صاعقه، «جنگ پا برهنه»، «پا به پای باران»، «شانه‌های زخمی خاکریز»، «مدال مرخصی»، «تنها گریه کن» «نونی صفر»، «زنده باد کمیل»، «جشن حنا بندان»، «تپه‌های لاله سرخ، «خط فکه»، «عباس دست طلا»، «سفر به قله‌ها»، «آتش به اختیار»، «سفر به شهر زیتون»، «یاور صادق» و «خانه عنکبوت» اشاره کرد.

با گسترش ویروس کرونا و ضرورت بیشتر در خانه ماندن فرصت مناسبی برای کتابخوانی فراهم شده است این برنامه نیز در فضای مجازی برگزار می‌شود تا جریانی تحول‌ساز برای ارتقای مطالعه و فرهنگ کتابخوانی فراهم شود.

محصولات خوشه‌چین هر هفته روزهای دوشنبه منتشر شده و به معرفی یکی از کتب تقریظی از سوی رهبر انقلاب می‌پردازد.