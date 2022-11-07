به گزارش خبرگزاری مهر، «دورهمی کتاب» ویژه برنامه‌ای برای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و نهادینه کردن فرهنگ مطالعه در عموم مردم است که به همت فرهنگسرای اندیشه به صورت منظم و هفتگی برگزار می‌شود.

در این برنامه که با حضور علاقه‌مندان به یار مهربان برگزار می‌شود، کتاب‌هایی در موضوعات مختلف روانشناسی، فرزندپروری، مهارت‌های فردی و … معرفی شده و بخش‌هایی از هر کدام توسط حاضران در جلسه خوانش می‌شود. نقد و بررسی و گفت‌وگو درباره مفاهیم و موضوع کتاب بخش دیگری از این جلسه است.

یکی از مهم‌ترین فعالیت‌هایی که می‌تواند به کتاب‌خوان‌تر شدن جامعه کمک کند، تبادل اطلاعات درباره کتاب، بحث و گفت‌وگو پیرامون آثار مختلف و معرفی کتاب‌های جدید و مفید است. ویژه برنامه «دورهمی کتاب» تلاش دارد با ایجاد فضایی تعاملی و گفت‌وگو محور، کتابخوانی را در سطح گسترده‌تری تبلیغ کند.

ویژه برنامه «دورهمی کتاب» با مشارکت گروه آموزشی «بردار» مسجد جامع محمدیه پنج‌شنبه‌های هر هفته در کتابخانه اندیشه برگزار می‌شود. ورود برای عموم علاقه‌مندان بلامانع است.