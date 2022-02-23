شهرداری تهران برای ساخت منازل سازمانی به ناجا کمک کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین اشتری فرمانده کل انتظامی در دیدار با علیرضا زاکانی شهردار تهران که در ستاد فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدا و آرزوی سلامتی و طول عمر برای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) اظهار داشت: شهرداری و فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در اجرای وظیفه قرابت و نزدیکی با یکدیگر دارند چراکه هر دو نهاد با زندگی مردم مرتبط بوده و خدمتگزار آنان هستند.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه در اجرای اموری نظیر حمل و نقل، زیستی و انتظام شهری، همکاری و مشارکت شهرداری را نیاز دارد، تصریح کرد: معیشت کارکنان انتظامی از اولویت‌های اساسی است که در این راستا به خصوص در ساخت منازل سازمانی انتظار می‌رود شهرداری تهران با توجه به ظرفیت‌های موجود در بسترسازی بهبود شرایط زندگی و معیشت کارکنان انتظامی کمک و خدماتی را برای تسهیل در اجرای مأموریت‌های انتظامی ارائه دهد.

رئیس پلیس کشور با اشاره به خدمات شبانه روزی کارکنان انتظامی جمهوری اسلامی به مردم در کلانشهر تهران، افزود: امروز شاهد خدمات گسترده انتظامی در جهت تأمین امنیت مردم در این شهر هستیم و پلیس در حوزه‌های مختلفی نظیر ترافیک شهری، تأمین نظم و امنیت مترو، پارک‌ها و تفرج گاه‌ها و سایر اماکن عمومی در حال خدمتگزاری به هموطنان بوده و مردم عزیز نیز قدرشناس خادمان در مجموعه انتظامی هستند.