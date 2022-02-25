به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از گفتگو با مقامات مناطق دونتسک و لوهانسک گفت: روسیه به شدت مخالف نگه داشتن مردم اوکراین در زیر چنگال تبلیغات گروه‌های راست افراطی است، اما از انتخاب آزادانه برای سرنوشت مردم اوکراین حمایت می‌کند. ما می‌خواهیم مردم اوکراین یا همان طور که پوتین [رئیس جمهور روسیه] گفت، همه مردمی که در قلمرو اوکراین امروزی زندگی می‌کنند، بتوانند آزادانه، بدون تلاش برای سوق دادن آنها به چنگال گروه‌های راست افراطی، سرنوشت خود را تعیین کنند».

وزیر امور خارجه روسیه همچنین تاکید کرد: «روسیه غیر نظامی کردن اوکراین را تضمین خواهد کرد، روسیه از نازی زدایی اوکراین اطمینان حاصل خواهد کرد. ما از نازیسم بسیار رنج بردیم و همچنین مردم اوکراین نیز از نازیسم رنج زیادی بردند تا بتوانند چشم خود را بر روی همه این نازی‌ها ببندند».

لاوروف همچنین سخنان «ایوو دالدر»، نماینده سابق آمریکا در ناتو را در مورد تصمیم نشست بخارست در سال ۲۰۰۸ مبنی بر گشودن درها به روی اوکراین و گرجستان برای پیوستن به ناتو یادآور شد و گفت: دالدر بعداً این تصمیم بخارست را بزرگترین اشتباه در تاریخ اتحاد ناتو نامید.

صبح روز پنجشنبه، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه رسماً دستور آغاز عملیات نظامی ویژه در اوکراین را صادر کرد. روسیه در طول دو روز گذشته پایگاه‌ها و فرودگاه‌های نظامی اوکراین را مورد هدف قرار داد.

ارتش روسیه ۲۱۱ زیرساخت نظامی، ۶ هواپیمای نظامی و یک هلیکوپتر ارتش اوکراین را از بین برده است. همچنین گفته شده که در جریان حملات هوایی و موشکی روسیه ۵ پهپاد اوکراینی هدف گرفته شده است.