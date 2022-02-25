پوتین: ارتش اوکراین قدرت را به دست بگیرد

رئیس جمهور روسیه در دیدار با اعضای شورای امنیت ملی این کشور گفت: نازیها در اوکراین مانند تروریستها عمل میکنند و سیستمهای راکت انداز در کی یف و خارکیف مستقر کرده اند.
اشاره وی به گزارش وزارت دفاع روسیه مبنی بر اینکه اوکراین راکتاندازهایی را که برای حمله به منطقه فرودگاه هوستومل در نظر گرفته شده در مناطق مسکونی مستقر کرده و این اقدام به نوبه خود مصداق «جنایت جنگی» است.
پوتین در همین رابطه خطاب به ارتش اوکراین گفت: تحت تأثیر نازیها قرار نگیرید و اجازه ندهید که کودکان و خانوادهها به عنوان سپر استفاده شوند.
رئیس جمهور روسیه افزود: ملی گرایان در اوکراین تحت فرمان کارشناسان خارجی و در درجه اول مشاوران آمریکایی، میجنگند.
وی گفت: اگر قدرت واقعی در دست ارتش اوکراین باشد، توافق آسان خواهد بود و در توضیح این مطلب افزود: به نظر میرسد مذاکره با شما برای ما راحت تر از این باند معتادان و نئونازیست ها است.
پیشتر هم وزارت خارجه روسیه گفته بود بازگشت به دیپلماسی مشروط به تسلیم ارتش اوکراین (توقف حمایت از دولت کی یف) است.
به گفته ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه، عملیات ویژه نظامیان روس هیچ گونه تهدیدی را متوجه غیرنظامیان اوکراینی نمیکند و هدف اصلی آن این است که رژیم فعلی کی یف را به خاطر جنایات به دست عدالت بسپارد.
وی همچنین گفت قدرت دست نشانده در اوکراین از هرگونه حاکمیت محروم است.
این در حالی است که کاخ کرملین میگوید همچنان ولودیمیر زلنسکی را رئیس جمهور اوکراین تلقی میکند و آمادگی اعزام هیئتی بلندپایه را برای مذاکره با دولت کی یف دارد.
همزمان، درحالیکه کنترل فرودگاهی در حومه کی یف به دست نیروهای روسیه افتاده و آنها از سمت غرب، پایتخت اوکراین را محاصره کرده اند، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هشدار داده که تنها شرط بازگشت به دیپلماسی، تسلیم ارتش اوکراین است حال آنکه روسیه اصلاً قصد اشغال اوکراین را ندارد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم پیشتر گفته بود که هدفش از این عملیات خلع سلاح و نازی زدایی از اوکراین است.
برآیند این اظهارنظرها را میتوان عزم روسیه برای تغییر دولت غربگرای کی یف به نفع روی کار آمدن دولتی تلقی کرد که اصل بی طرفی را در رابطه مسکو-ناتو رعایت کند. بعد از آن نظامیان روسیه به پشت مرزهای جمهوریهای استقلال یافته دونتسک و لوهانسک عقب نشینی میکنند.
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