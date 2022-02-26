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۷ اسفند ۱۴۰۰، ۱۲:۴۶

سازمان راهداری:

پرداخت کرایه حمل به رانندگان تا ۱۰ روز آینده سیستمی می شود

پرداخت کرایه حمل به رانندگان تا ۱۰ روز آینده سیستمی می شود

مدیرکل حمل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از طراحی سامانه پرداخت کرایه حمل به صورت سیستمی به رانندگان خبر داد و گفت: این سامانه حدود ۱۰ روز دیگر رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، غلامحسین دغاغله گفت: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بر موضوع پرداخت به موقع کرایه حمل به کامیون‌ها تاکید دارد و بر این اساس سامانه پرداخت کرایه حمل به صورت سیستمی به راننده را طراحی کرده است.

گفتنی است در حال حاضر کرایه حمل به صورت نقدی در محل تخلیه یا حداکثر ۲۴ ساعت بعد از «اعلام رسید» کالا، به حساب راننده واریز می‌شود.

این سازمان پیش از این نیز سامانه جامع پیمایش را با همکاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی راه اندازی کرد و مدت زمان واریز سوخت را از یک ماه به ۱۵ روز کاهش داده این مسأله برای همه کامیون‌ها اتفاق افتاده و به حاملان کالاهای اساسی اختصاص ندارد.

کد مطلب 5433744

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    نظرات

    • جلال قاسمی IR ۲۲:۱۲ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۷
      2 0
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      متاسفانه راننده حداقل باید 15 روز منتظر بمونه برا راننده
    • نوید خیرمند IR ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۸
      1 0
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      سلام ، این اطلاعات در خصوص نحوه پرداخت نقدی یا حداکثر را کی به شما داده ؟ کجا نقدی یا ۲۴ ساعته کرایه میدن ؟ اگه اینطور بود، چه لزومی به سیستمی کردن پرداخت از طرف سازمان بود؟ اطلاعات کذب بهتون دادن ، تو مسایل مربوط به کامیون و راننده از خودشون اطلاعات بگیرید نه نماینده دولت و صاحبین کالا ....
    • سعید علام IR ۱۷:۵۵ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۸
      1 0
      پاسخ
      حمل کالای اساسی از قبیل گندم و جو ذرت و غیره که باید کرایه نقد پرداخت شود تا راننده میلرو رغبت بیشتری برای حمل داشته باشد بالای ۲۰روز کرایه هاش واریز میشود در صورتی که کمیسیون را باربری نقد گازوییل و مخارج دیگه هم نقد باید پرداخت کرد. لطفا به گوش مسولین صنفی برسانید.باتشکر
    • قاسم حسن زاده IR ۱۷:۲۵ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
      1 0
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      سلام اینکه میگن کرایه 24ساعته به حساب راننده واریز میشه دروغی بیش نیست شما چرااز راننده‌ها نمی پرسید
    • کوروش IR ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۵
      0 0
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      لاستیک بارز از کرمان بار زدیم تبریز یک ماهه کرایه نریخته

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