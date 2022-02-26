پرداخت کرایه حمل به رانندگان تا ۱۰ روز آینده سیستمی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، غلامحسین دغاغله گفت: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بر موضوع پرداخت به موقع کرایه حمل به کامیون‌ها تاکید دارد و بر این اساس سامانه پرداخت کرایه حمل به صورت سیستمی به راننده را طراحی کرده است.

گفتنی است در حال حاضر کرایه حمل به صورت نقدی در محل تخلیه یا حداکثر ۲۴ ساعت بعد از «اعلام رسید» کالا، به حساب راننده واریز می‌شود.

این سازمان پیش از این نیز سامانه جامع پیمایش را با همکاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی راه اندازی کرد و مدت زمان واریز سوخت را از یک ماه به ۱۵ روز کاهش داده این مسأله برای همه کامیون‌ها اتفاق افتاده و به حاملان کالاهای اساسی اختصاص ندارد.