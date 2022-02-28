مجلسی ها منابع حوزه سلامت را به وزارت بهداشت برگردانند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین اللهی در مراسم روز بهورز که جمعی از رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور، معاونان بهداشت، مدیران شبکه بهداشتی، بهورزان و مراقبان سلامت به صورت وبینار در آن حضور داشتند، گفت: خوشبختانه پس از انقلاب زمینه خلاقیتها و نوآوریهای زیادی در کشور فراهم شده است که ایجاد شبکه بهداشتی، درمانی و آموزش و به کارگیری بهورزان از جمله این خلاقیتها است.
وی افزود: از اقدامات مقارن با تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد شبکه بهداشتی و خانههای بهداشت در نقاط دور افتاده و استفاده از بهورزان باهوش، علاقمند و برخاسته از جامعه بود و عامل اصلی در موفقیت طرح بهورزی مردمی بودن آن بوده است.
عین اللهی با اشاره به اینکه شعار تقدم پیشگیری بر درمان به عنوان یک کار علمی همواره باید مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: طرحهای فرمایشی بدون در نظر گرفتن خاستگاه مردمی آن با شکست مواجه میشوند. طرح بهروز و مراقبتهای بهداشتی یک طرح مردمی بود که از انسانهای شریف و علاقمندی که از جنس خود مردم بودند برای پیشبرد اهداف آن استفاده شد.
وزیر بهداشت تصریح کرد: بهورزان انسانهای فداکاری هستند که خود را وقف خدمت رسانی به مردم کرده و دستاوردهای بی نظیری در جهت سلامت مردم داشته اند و در جریان کرونا نیز تعدادی از این عزیزان به درجه رفیع شهادت رسیدند.
عین اللهی گفت: این عزیزان چون خود را جدای از مردم نمیدانند و همرنگ آنان هستند موجب ایجاد تحول در نظام سلامت شدند. در بحران سیل سال ۹۸ که من در پلدختر حضور داشتم شاهد بودم که بعد از رفتن همه، بهورزان هنوز در منطقه حضور داشتند و حتی فرمانداران و استانداران نیز آمار منطقه را از آنان میگرفتند.
وی، شاخصه اصلی بهورزان را مردمی بودن آنها دانست و بیان داشت: خوشبختانه مراکز آموزش بهورزی با توجه به اهداف عملیاتی شأن آموزشهای هدفمندی به بهورزان ارائه میدهند. حتی بسیاری از آموزشهای دانشگاهی ممکن است کارآمدی آموزشهای بهورزی را نداشته باشد.
وزیر بهداشت یادآور شد: به روز بودن یکی از نیازهای این مراکز است که در جریان اپیدمی کرونا این به روز بودن کارآیی خود را نشان داد. یکی دیگر از نکات آموزشی درباره به روز بودن بهورزان توجه دادن آنها به سبک زندگی سالم است.
عین اللهی افزود: یکی از مشکلات ما در حوزه درمان همین عدم توجه به سبک زندگی سالم است که در روستاها به عکس شهرها کمتر شاهد مشکلات ناشی از آن هستیم زیرا روستاییان فعالیت بدنی زیادی دارند. در زمینه سبک زندگی وظایف بهورزان با توجه به مناطق جغرافیایی فعالیت آنان ممکن است متفاوت باشد ولی آنچه مهم است این است که در این زمینه به روز باشند.
ضرورت بازسازی و تکمیل خانههای بهداشت
وزیر بهداشت گفت: یکی از مهمترین برنامههای وزارت بهداشت بر اساس توصیههای مقام معظم رهبری بازسازی و تکمیل خانههای بهداشت است که از رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور میخواهم در این رابطه اقدام کنند.
عین اللهی افزود: گاهی چند خانه بهداشت از یک بیمارستان بازدهی بیشتری دارند. دیگر نباید شاهد خانههای بهداشت استیجاری باشیم و از همراهی معاونت توسعه وزارتخانه و کمکهای مردمی برای توسعه این بخش بیشتر میتوان کمک گرفت.
وی بیان داشت: هر کدام از حوزههای درمان و بهداشت وظایف خاص خود را دارند و از بردن درمان در خانههای بهداشت باید اجتناب شود. اداره خانههای بهداشت باید بر عهده بهورزان، مراقبان سلامت و ماماها باشد.
وزیر بهداشت گفت: رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی از مأمور شدن بهورزان به مراکز درمانی جلوگیری کنند. ساختار موفق شبکه باید همین گونه که هست باقی بماند.
جمعیت؛ اولویت اول وزارت بهداشت
عین اللهی با تاکید بر اینکه امروز مساله جمعیت اولویت اول وزارت بهداشت است، گفت: اوایل انقلاب رشد جمعیت به ویژه در روستاها خوب بود ولی متأسفانه دخالت مستقیم و غیرمستقیم خارجیها و ترویج فرهنگ «فرزند کمتر، زندگی بهتر» موجب فاجعه جمعیتی شد.
وی افزود: اگر همین روال ادامه یابد جوانی جمعیت از بین میرود و تا ۲۰ سال دیگر سالخورده میشویم و دیگر نمیتوانیم کشور مولّدی باشیم. بنابراین یکی از مهمترین تکالیف ما امروز کمک به رشد جمعیت است.
وزیر بهداشت تصریح کرد: فرزند آوری موجب تحکیم خانواده و نشاط در جامعه میشود و بهورزان و مراقبان سلامت باید بهداشت و تغذیه مادران باردار را مورد توجه ویژه قرار دهند. شعار امروز ما باید «فرزند بیشتر، نشاط بیشتر» باشد.
ایران جزو ۱۰ کشور موفق در مهار کرونا
عین اللهی ایران را جزو ۱۰ کشور موفق در مهار کرونا دانست و گفت: سازمان بهداشت جهانی موفقیتهای ایران در مهار کرونا را تأیید کرده است. در این راستا مهمترین نقش را حوزه بهداشت و بهورزان با انجام واکسیناسیون داشتند.
وزیر بهداشت افزود: در طرح شهید سلیمانی هم شاهد بیماریابی، قرنطینههای خانگی و واکسیناسیون مردم در خیلی از مناطق دورافتاده بودیم که به پشت سر گذاشتن پیک پنجم و سویه دلتا بسیار کمک کرد. ما بهورزان را مانند بسیجیان یک نیروی فداکار، مردمی، ولایتمدار و عاشق نظام و کشور میشناسیم. بهورزان مانند بسیجیان وارد کارزارها شده و فداکاری میکنند.
مجلس انقلابی نظام سلامت را تقویت کند
وی همچنین در حاشیه این مراسم گفت: حوزه سلامت نیازمند منابع پایدار است و امیدواریم مجلس مالیات ارزش افزوده و مالیات بر سیگار را به این حوزه برگرداند.
عین اللهی افزود: بیمهها هم به این منابع نیاز دارند و هرچه منابع مالی بیمهها تقویت شود خدمات بیشتری میتوان به مردم ارائه کرد زیرا خدمات بیمهها در حال حاضر کافی نیست.
وی اظهار امیدواری کرد مجلس انقلابی با مصوباتش نظام سلامت و بیمهها را تقویت کند.
وزیر بهداشت در خصوص خدمات بیمه ناباروری نیز گفت: همه خدمات ما را شورای عالی بیمه تعیین میکند. خدمات ناباروری را شورای عالی بیمه تصویب کرده و کارگزاران تمام بیمهها نیز این مصوبات را امضا کرده اند.
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