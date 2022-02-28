تساوی صنعت نفت با گل گهر در نیمه نخست/ ذوب آهن برنده به رختکن رفت

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای هفته بیستم لیگ برتر فوتبال با برگزاری دو دیدار همزمان از ساعت ۱۶:۳۰ آغاز شد.
ذوب آهن اصفهان میزبان پدیده مشهد بود که این دیدار با پیروزی دو بر صفر میزبان اصفهانی در نیمه اول همراه بود. محمد قریشی (۳۴) و سعید باقر پسند (۴۰) برای ذوبی ها گلزنی کردند.
همچنین گل گهر سیرجان با سرمربیگری امیر قلعه نویی به مصاف صنعت نفت آبادان رفت که این بازی نیز در ۴۵ دقیقه ابتدایی با تساوی یک - یک همراه بود.
طالب ریکانی (۲۷) برای نفت آبادان و سعید صادقی (۳۱) برای گل گهر گلزنی کردند.
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