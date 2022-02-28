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۹ اسفند ۱۴۰۰، ۱۷:۲۹

هفته بیستم لیگ برتر فوتبال؛

تساوی صنعت نفت با گل گهر در نیمه نخست/ ذوب آهن برنده به رختکن رفت

تساوی صنعت نفت با گل گهر در نیمه نخست/ ذوب آهن برنده به رختکن رفت

نیمه نخست دیدار تیم های فوتبال گل گهر سیرجان و صنعت نفت آبادان با تساوی به پایان رسید اما ذوب آهن مقابل پدیده به پیروزی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های هفته بیستم لیگ برتر فوتبال با برگزاری دو دیدار همزمان از ساعت ۱۶:۳۰ آغاز شد.

ذوب آهن اصفهان میزبان پدیده مشهد بود که این دیدار با پیروزی دو بر صفر میزبان اصفهانی در نیمه اول همراه بود. محمد قریشی (۳۴) و سعید باقر پسند (۴۰) برای ذوبی ها گلزنی کردند.

همچنین گل گهر سیرجان با سرمربیگری امیر قلعه نویی به مصاف صنعت نفت آبادان رفت که این بازی نیز در ۴۵ دقیقه ابتدایی با تساوی یک - یک همراه بود.

طالب ریکانی (۲۷) برای نفت آبادان و سعید صادقی (۳۱) برای گل گهر گلزنی کردند.

کد مطلب 5435928

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