به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صادق مرادی ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه طرح ارتقای امنیت عمومی (بازدید مسئولان قضائی و امنیتی از کشفیات اسلحه، مواد مخدر و همچنین رژه خودرویی و موتوری فرماندهی انتظامی خوزستان) در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بخشی از زحمات نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی خوزستان در محل فرماندهی انتظامی استان قابل مشاهده و تاکنون بیش از ۴ هزار اسلحه کشف شده است.

وی با اشاره به وجود کشفیات مواد مخدر در خوزستان افزود: در دستگاه قضائی دستورات لازم داده شده تا هر گونه سلاح غیرمجاز به خصوص اسلحه‌های جنگی که کشف می‌شوند، متهم دستگیر و تحت هیچ شرایطی تا صدور حکم آزاد نمی‌شود و بدون هیچ گونه ارفاقی باید حداکثر مجازات قانونی برای متهم اعمال شود.

رئیس کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: همچنین با کسانی که از این اسلحه‌ها استفاده کردند همراه با عاملان، مشارکان و معاونان آنها نیز برخورد جدی می‌شود به خصوص در مراسماتی که از این اسلحه‌ها استفاده می‌شود.

حجت الاسلام مرادی خبر داد: در خصوص کشفیات مواد مخدر نیز به همه همکاران اجرای احکام اعلام شده که هیچ گونه ارفاقی در خصوص کسانی که اقدام به قاچاق یا توزیع مواد مخدر می‌کنند، نداشته باشند و حداکثر مجازات قانونی در هر مورد برای آنها اجرا شود؛ بنابراین هیچ‌گونه ارفاق قضائی شامل این افراد نمی‌شود.

وی بیان کرد: برای پایان سال دستور داده شده تا هیچ کدام از کسانی که دارای سابقه هستند به ویژه افراد سابقه دار در زمینه سرقت در این ایام به هیچ وجه به آنها مرخصی داده نشود؛ حتماً هم با کسانی که در این ایام اقدام به اخلال در نظم کردند به خصوص اراذل و اوباش که در چهارشنبه سوری پایان سال شاید اقداماتی داشته باشند باید طبق دستورالعمل‌های نیروهای نظامی و انتظامی با آنها برخورد می‌شود.

رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به اینکه در صورت نیاز این افراد بازداشت و تحت‌الحفظ نگهداری می‌شوند، گفت: حداکثر توان دستگاه قضائی در کنار نیروهای نظامی و انتظامی برای تأمین امنیت خوزستان به کار گرفته خواهد شد تا که پایان سال خوبی را داشته باشیم؛ قول می‌دهیم که هر کس بخواهد وارد این خط قرمز امنیت مردم شود به شدت با او برخورد می‌شود.