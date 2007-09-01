گفتگوی ادیان در لندن بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، گفتگوهای سالانه الازهر و کلیسای اسقفهای انگلیکن انگلیس در چارچوب انعقاد توافقنامه میان الازهر و کلیسای اسقفها از امروز 10 شهریور ماه در لندن برگزار می شود.

این دیدار بر اساس توافقنامه مذکور به ریاست دکتر روان ویلیامز اسقف اعظم کانتربری و شیخ محمد سید طنطاوی شیخ الازهر برگزار می شود که بر اساس بندهای این توافقنامه طرفین حداقل سالی یک بار در مصر و یا انگلیس در راستای تبادل اخبار و آراء گردهم می آیند.

ریاست هیئت اعزامی مصر به لندن به عهده شیخ عمر دیب معاون الازهر و رئیس کمیته گفتگوی بین ادیان الازهر است.

طی این دیدار قرار است تأثیر فتوا بر مستمعین، وضعیت اقلیت مسلمان در غرب و چگونگی حفظ هویت اسلامی با تشریک مساعی در توسعه فعالیتهای جامعه آنها بررسی شود.

دکتر احمد طیب رئیس دانشگاه الازهر مصر اخیرا در سومین همایش " دستنوشته های اسلامی" در دانشگاه کمبریج انگلیس برگزار شده بود، بر تحکیم ارتباط میان دانشگاه الازهر مصر و مؤسسات اسلامی جهان به منظور ارائه چهره میانه رویانه اسلام تأکید کرد و همچنین ضرورتهای برگزاری این دیدار سالانه را مورد تأکید قرار داد.