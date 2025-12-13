رشد چشمگیر صادرات چای ایران؛ بازار داخلی و خارجی تقویت شد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - ابوالفضل شکری: صنعت چای کشور در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه بوده است؛ از کاهش سطح باغات، نیاز به احیا و اصلاح، تأمین نقدینگی و تسهیلات برای چایکاران، تا کنترل واردات و توسعه صادرات. با این حال، پیگیری‌های مستمر سازمان چای کشور، همکاری بانک‌ها و نهادهای استانی و اقدامات قانونی و برنامه‌ریزی‌شده باعث شده است روند توسعه و ارتقای کیفیت ادامه یابد و بازار داخلی و صادراتی چای تقویت شود.

در این گفتگو، «حبیب جهانساز» رئیس سازمان چای کشور ضمن تشریح آخرین اقدامات حمایتی و برنامه‌های توسعه‌ای، روند احیا و اصلاح باغات، تسهیلات پرداخت شده، مدیریت واردات و صادرات و همچنین اقدامات حفاظتی برای اراضی چایکاری را به تفصیل بیان کرد.

*آقای جهانساز، لطفاً درباره برنامه‌های سازمان چای برای حمایت از چایکاران توضیح دهید.

خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده، سازمان چای ابقاء شد و فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهد. برای حمایت از چایکاران، چند برنامه اساسی اجرا کرده‌ایم: پرداخت سرمایه در گردش هکتاری، بیمه و تأمین نقدینگی برای خرید کود. سقف تسهیلات برای هر هکتار باغ ۱۰۰ میلیون تومان است و برای عملیات اصلاح شیب و کفپر نیز تا ۱۰۵ میلیون تومان به چایکاران ارائه می‌شود.

تاکنون سرمایه در گردش ۱۰۹ میلیارد تومان و از طریق بانک‌ها حدود ۷۹ میلیارد تومان به چایکاران پرداخت شده است. ارزش کمربر برای هر هکتار ۷۰ میلیون تومان است و با همین برنامه، سالانه حدود ۲۰۰۰ هکتار باغ وارد چرخه اصلاح و احیا می‌شود.

*تسهیلات بانکی چگونه توزیع می‌شود؟

سه بانک با ما همکاری می‌کنند: یک بانک خصوصی با نرخ ۴ درصد برای عملیات اصلاح، احیا و مکانیزاسیون باغات با بازپرداخت سه ساله، بانک دیگر برای بهسازی کارخانه‌ها با سقف ۳ میلیارد تومان و نرخ ۱۵ درصد و بانک سوم برای سرمایه در گردش باغداران و توسعه مکانیزاسیون کارخانه‌ها با نرخ ۴ درصد و بازپرداخت سه ساله. این برنامه‌ها باعث شده چایکاران بتوانند عملیات اصلاح و بهسازی باغات خود را بدون دغدغه مالی انجام دهند.

*وضعیت صادرات و واردات چای کشور چگونه است؟

امسال صادرات چای کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۸ درصد افزایش داشته و نزدیک به ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار کیلوگرم چای به بازارهای خارجی صادر شده است. این میزان صادرات بالغ بر ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار ارزآوری داشته است. در واردات نیز برنامه‌ریزی شده است که فقط مطابق نیاز واقعی کشور واردات انجام شود تا از ورود مازاد بر نیاز جلوگیری شود.

این اقدامات موجب شد کفه تراز تجاری به نفع تولید داخلی باشد و چای ایرانی با کیفیت بالاتر در بازار داخلی عرضه شود و مصرف‌کنندگان تشویق شوند از چای داخلی استفاده کنند.

*برنامه بلندمدت سازمان برای توسعه باغات و کارخانه‌ها چیست؟

برنامه پنج ساله شهرستان‌ها، اهداف هرس، مکانیزاسیون، اصلاح شیب، احیا و بهسازی کارخانه‌ها را مشخص کرده است تاکنون بالغ بر ۲۰۰۰ هکتار باغ به چرخه اصلاح و احیا اضافه شده و با ادامه این روند، سطح باغات رها شده کاهش یافته است این برنامه‌ها همچنین برای توسعه مکانیزاسیون و ارتقای بهره‌وری و کیفیت محصول اجرا می‌شوند.

*چه اقداماتی برای جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز باغات چای انجام شده است؟

حفظ کاربری باغات چای از اولویت‌های اصلی است تغییر کاربری غیرمجاز ممنوع است و تمام دستگاه‌های متولی از جمله نظام بانکی، راه و شهرسازی، شوراها، دهیاران و بخشداری‌ها موظف به همکاری هستند این اقدامات باعث شده است توسعه پایدار صنعت چای تضمین شود و انگیزه اقتصادی چایکاران افزایش یابد.

*چشم‌انداز صنعت چای کشور برای سال‌های آینده چگونه است؟

تمرکز ما افزایش تولید، ارتقای کیفیت، تأمین بازار داخلی و توسعه صادرات است. تولید چای داخلی با بسته‌بندی‌های متنوع، از جمله چای سبز و دمنوش‌های گیاهی، عرضه شده است تا سهم بازار داخلی و صادراتی افزایش یابد. برنامه‌ریزی‌های پنج ساله و حمایت‌های مالی و بیمه‌ای باعث شده است صنعت چای ایران مسیر توسعه پایدار را طی کند.

صنعت چای ایران در مسیر توسعه پایدار

با ادامه روند احیا و اصلاح باغات، تسهیلات ارزان‌قیمت و توسعه مکانیزاسیون، صنعت چای کشور نه تنها قادر به تأمین نیاز داخلی است، بلکه ظرفیت صادراتی خود را نیز تقویت کرده است. مدیریت هوشمند واردات و برنامه‌ریزی پنج ساله شهرستان‌ها، حفاظت از اراضی کشاورزی و ارتقای کیفیت محصول، چشم‌انداز روشنی برای توسعه پایدار صنعت چای ایران ترسیم کرده است. این اقدامات نویدبخش افزایش رضایتمندی چایکاران، تثبیت جایگاه چای ایرانی در بازار داخلی و گسترش حضور آن در بازارهای جهانی است.