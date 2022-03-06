قلعه نویی به دنبال طلسم شکنی، مجیدی به دنبال رکورد شکنی

به گزارش خبرنگار مهر، امیر و قلعه نویی و فرهاد مجیدی که پیش از آغاز رقابت رابطه شاگرد و مربی بین شان از اواسط دهه هفتاد آغاز شده بود، با اینکه هر دو از بزرگان و افتخار آفرینان در باشگاه استقلال هستند اما حتی اگر گفته نشود که روابط شان معمولاً کدر است، می‌شود گفت حتی در دورانی که مجیدی بهترین بازیکن و کاپیتان تیم قلعه نویی بود باز هم روابط چندان محکم و روشنی نداشتند.

این روابط بعد از حضور فرهاد مجیدی در کسوت مربیگری تبدیل به رقابتی تنگاتنگ شد که اوج این رقابت‌ها در بازی‌هایی دیده شده و می‌شود که یک سوی آن فرهاد مجیدی روی نیمکت نشسته باشد و روی نیمکت تیم مقابل امیر قلعه نویی حضور داشته باشد.

این رقابت از سال ۹۸ و حضور رسمی مجیدی در جمع سرمربیان لیگ برتری آغاز و از سال ۹۹ با اولین رویارویی این دو در قالب مربیان دو تیم استقلال و سپاهان آغاز و تا امروز ادامه دارد.

مجیدی و قلعه نوعی در همین یک سال و اندی ۵ بار در لیگ برتر و جام حذفی با هم رویارویی کردند و این در حالی است که مجیدی هر ۵ بار روی نیمکت استقلال نشسته و قلعه نویی ۲ بار با سپاهان و ۳ بار با گل گهر مقابل فرهاد مجیدی مقابل فرهاد مجیدی قرار گرفت؛ که حاصل این ۵ بازی در عین ناباوری ۵ پیروزی پشت سر هم برای مجیدی و استقلال و ۵ شکست متوالی برای قلعه نویی با سپاهان و گل گهر است.

از این پیروزی‌ها ۳ پیروزی در لیگ برای استقلالِ مجیدی به دست آمد و آنها ۲ بار هم در جام حذفی موفق به شکست دادن تیم‌های قلعه نویی شده‌اند؛ که سهم سپاهان و گل گهر هر کدام یک بار شکست با قلعه نویی از تیم‌های مجیدی بود.

از ۵ پیروزی استقلال ۴ پیروزی در زمین و یک پیروزی هم با رای انضباطی نصیب آنها شد. مجیدی در تمام دیدارهایی که با تیم قلعه نویی داشته موفق به گلزنی شده و تیم‌های قلعه نویی فقط ۲ گل در ۲ بازی به استقلال تحت هدایت مجیدی زده‌اند. استقلال با مجیدی جمعاً ۱۱ و سپاهان و گل گهر با هدایت قلعه نویی تنها ۲ بار در این بازی‌ها موفق به گلزنی شده‌اند.

بازی استقلال و گل گهر در هفته بیست و یکم لیگ برتر ششمین رویارویی فرهاد مجیدی با امیر قلعه نویی و چهارمین رقابت استقلالِ مجیدی با گل گهرِ قلعه نویی است.

در صورتی که این بازی با برتری استقلال به پایان برسد علاوه بر تثبیت صدرنشینی این تیم در لیگ برتر، ششمین پیروزی متوالی فرهاد مجیدی مقابل تیم‌های قلعه نویی در لیگ برتر و جام حذفی ثبت می‌شود تا رکورد جالب توجه ۱۰۰ درصد پیروزی برای سرمربی جوان آبی پوشان مقابل پر افتخار ترین سرمربی تاریخ استقلال در همه ادوار لیگ برتر ثبت شود و اگر بازی با تساوی یا پیروزی گل گهر به اتمام برسد، قلعه نویی نوار پیروزی‌های متوالی مجیدی را قطع و این طلسم را خواهد شکست.

پیروزی احتمالی استقلال در این بازی یک رکورد دیگر را هم در استقلال برای مجیدی ثبت می‌کند و او می‌تواند با ۲۱ بازی بدون شکست در این رکورد با امیر قلعه نویی برابری کند. در واقع پیروزی احتمالی گل گهر در این بازی قلعه نویی و تیمش را به چند هدف می‌رساند؛ که یکی از آنها هم متوقف کردن مجیدی در یک قدمی شریک شدن با رکورد ۲۱ بازی بدون شکست در استقلال با امیر قلعه نویی است.

دیدار دو تیم استقلال و گل گهر از ساعت ۱۷ روز یکشنبه ۱۵ اسفند در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود. رای انضباطی و جنجال استفاده تیم گل گهر از بازیکن غیر مجاز خارجی بعلاون حضور تعداد زیادی از بازیکنان پیشین استقلال در تیم گل گهر هم می تواند عواملی باشد که بر حساسیت های بالای این بازی می افزاید.

گل گهر در حالی مقابل استقلال قرار می گیرد که به جز امیر قلعه نویی می توان از این بازیکنان هم به عنوان استقلالی سابق یاد کرد؛ محسن فروزان، میلاد زکی پور، آرمین سهرابیان، بهنام برزای، مرتضی تبریزی و امین قاسمی نژاد.

تمام تقابل های قبلی استقلال با هدایت فرهاد مجیدی و تیم هایی که امیر قلعه نویی هدایت آن را بر عهده داشته‌اند؛

۱- استقلال ۲- سپاهان یک؛ هفته بیست و هفتم از فصل نوزدهم لیگ برتر

۲- استقلال ۲- سپاهان صفر ؛ یک‌چهارم نهایی جام حذفی فصل ۱۳۹۸-۱۳۹۹

۳- استقلال ۲- گل‌گهر صفر؛ هفته بیست و چهارم از فصل بیستم لیگ برتر

۴- استقلال ۲- گل‌گهر یک؛ نیمه‌نهایی جام حذفی فصل ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۵- استقلال ۳ - گل گهر صفر؛ هفته هفتم از فصل بیست و یکم لیگ برتر

۶- استقلال ؟ - گل گهر ؟؛ هفته بیست و یکم از فصل بیست و یکم لیگ برتر