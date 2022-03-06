به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی، دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی با صدور بیانیه ای حمله تروریستی و جنایتکارانه به مسجد کوچار ریسالدار شیعیان پیشاور پاکستان را محکوم کرد.

ولایتی در بخشی از این بیانیه با اشاره به جنایات گروه های افراطی و تروریستی از جمله داعش بر علیه ملت مظلوم منطقه و تلاش برای ارائه تصویری غیر واقعی از اسلام تاکید کرد: آمریکایی‌ها بارها و به صورت رسمی اعتراف کردند که پدیدآورندگان و حامیان این گروه ها از جمله داعش بوده اند و لذا در بروز این جنایات و دیگر فجایع و مصائب منطقه که در طول تاریخ بی سابقه است شریک هستند و به تعبیر مقام‌ معظم رهبری ریشه های های بحران در منطقه را باید در تنش آفرینی و جنگ ستیزی آنان جستجو کرد، هر چند که با مقاومت و ایستادگی ملت مظلوم منطقه و رشادت ها و ایثارگری های سرداران و سربازان مدافع حرم و جبهه مقاومت همچون چهره بین المللی مبارزه با تروریسم شهید والامقام شهید سلیمانی، نقشه های شوم آنان در منطقه نابود گردید و امروز بیش از هر زمان دیگری آمریکا منزوی گردیده است.

وی در همین ارتباط با محکومیت این اقدام تروریستی، تصریح کرد: ملت پاکستان پاسخ این گونه اقدامات وحشیانه را خواهند داد و گروه‌های تروریستی علی‌رغم جنایات وحشیانه، قتل عام، کودک کشی و به شهادت رساندن انسان های مظلوم اعم از کودک و نوجوان، زن و مرد، پیر و جوان نخواهند توانست به اهداف ننگین خود دست یابند و پیروزی برای جبهه مقاومت و مردم مظلوم منطقه خواهد بود.