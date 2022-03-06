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۱۵ اسفند ۱۴۰۰، ۱۰:۵۳

قالیباف در صحن مجلس:

ثبات قیمت کالاهای اساسی برای مجلس مهم است

ثبات قیمت کالاهای اساسی برای مجلس مهم است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: برای مجلس مهم است که هر روز بی‌دلیل قیمت‌ها افزایش نیابد و باید قیمت کالاهای اساسی ثبات داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی موضوع ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور اظهار داشت: پیشنهادی که در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی امروز در صحن مجلس مطرح شد، مربوط به کالاهایی که از خارج از کشور تهیه می‌شود، نیست.

وی تأکید کرد: کالاهایی که به مردم داده می‌شود به هیچ‌وجه نباید افزایش قیمت داشته باشد؛ باید شاهد ثبات قیمت کالاهای اساسی باشیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای مجلس بسیار مهم است که هر روز قیمت‌ها بی‌دلیل افزایش نیابد، البته افزایش قیمت‌ها در بازار جهانی موضوعی روشن است و بحث بنده آن است که قیمت کالاهای اساسی باید از ثبات برخوردار باشد.

کد مطلب 5439887
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • علی IR ۱۶:۵۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۵
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      اینکه قیمت ها بی دلیل افزایش میابند نخست مربوط به انتظارات تورمی در جامعه است و دوم به خاطر نظام توزیع سنتی صنفی و وجود زنجیره های دلالی و احتکار است، سهم فروشگاههای زنجیره ای و عرضه انبوه استاندارد شده بدون واسطه در اقتصاد ما باید افزایش یابد تا مشکل حل شود

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