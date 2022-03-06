ثبات قیمت کالاهای اساسی برای مجلس مهم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی موضوع ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور اظهار داشت: پیشنهادی که در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی امروز در صحن مجلس مطرح شد، مربوط به کالاهایی که از خارج از کشور تهیه می‌شود، نیست.

وی تأکید کرد: کالاهایی که به مردم داده می‌شود به هیچ‌وجه نباید افزایش قیمت داشته باشد؛ باید شاهد ثبات قیمت کالاهای اساسی باشیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای مجلس بسیار مهم است که هر روز قیمت‌ها بی‌دلیل افزایش نیابد، البته افزایش قیمت‌ها در بازار جهانی موضوعی روشن است و بحث بنده آن است که قیمت کالاهای اساسی باید از ثبات برخوردار باشد.