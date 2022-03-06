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۱۵ اسفند ۱۴۰۰، ۱۰:۱۷

در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۱؛

دولت موظف به پیش‌بینی کالابرگ الکترونیکی شد

دولت موظف به پیش‌بینی کالابرگ الکترونیکی شد

نمایندگان مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی را مشخص کردند؛ براین اساس دولت موظف به پیش‌بینی کالابرگ الکترونیکی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۵ اسفند) در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ با پیشنهاد الیاس نادران نماینده مردم تهران درباره اجازه به دولت برای حذف کالاهای اساسی از سبد ارز ترجیحی موافقت کردند.

متن این پیشنهاد به شرح زیر است:

جز ۱-۱ به این شرح اصلاح می‌شود؛

به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره ۱۴ این قانون را از طریق تأمین منابع ما به التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه و یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.

کد مطلب 5439853

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