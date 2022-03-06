آیین افتتاح ۱۰۰ سالن سینما/ «سینماسازان» تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل و قدردانی از مالکان و سازندگان سالن‌های سینمایی سراسر کشور و افتتاح ۱۰۰ سالن سینما، پیش از ظهر امروز یکشنبه ۱۵ اسفندماه با حضور اهالی سینما و با اجرای کامران ملکی برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، فیلم کوتاهی از کارنامه مجید مسچی مدیر عامل سابق موسسه سینماشهر پخش شد.

در ادامه مدیران سینمایی چون حبیب ایل بیگی، محمد حمیدی مقدم، یزدان عشیری، لادن طاهری، هاشم میرزاخانی و حبیب اسماعیلی روی صحنه آمدند.

حبیب اسماعیلی از جمله سینماگران حاضر در مراسم درباره مجید مسچی گفت: آقای مسچی خدمت بزرگی در عرصه سینماسازی کرده و باید مدیران سینمایی الگوی رفتاری او را پیش رو بگیرند. درست است بخش خصوصی زحمت زیادی در حوزه سینماسازی داشتند اما حمایت‌های مهندس مسچی بسیار تاثیرگذار بود. عملکرد آقای مسچی در این حوزه خوب بود که کار برای هاشم میرزاخانی مدیر جدید سینماشهر سخت می‌شود.

وی افزود: آقای مسچی بدون شو یا مانوری، مسئولیت خود را انجام داده است.

در ادامه از مجید مسچی به پاس سال‌ها فعالیت خود در حوزه سینما تقدیر شد.

مجید مسچی در ادامه مراسم گفت: طی ۱۶ سالی که در سینماشهر بودم، شاهد مجموعه منسجم در مجموعه و حضور مناسب بخش خصوصی بودیم. بخش خصوصی در حوزه سینماسازی و تجهیز سالن‌ها بسیار فعال بودند. با توجه به صنعت سینما در کشور، نیازمند سینماهای جدید در کشور هستیم و بر همین اساس وزارت ارشاد و بخش خصوصی باید فعالیت خود را در این عرصه گسترش دهند.

هاشم میرزاخانی هم در سخنانی گفت: آقای خزاعی تاکید داشت که در مراسم حضور داشته باشد، اما امروز صبح تب و لرز گرفته و امیدوارم هرچه سریع‌تر خوب شود. تحویل گرفتن مجموعه‌ای که آقای مسچی سال‌ها برای آن زحمت کشیده بسیار سخت بود. امیدوارم آقای مسچی ما را در این راه همراهی کند.

وی افزود: مجموعه سینماشهر یکی از بال‌های سینما است و نباید فراموش کرد که سینما یک کار جمعی است که باید به آن توجه کرد.

وی در ادامه گزارشی را از عملکرد فروش سینماهای کشور در سال جاری ارائه کرد که بر اساس آن نزدیک به ۷ میلیون نفر در این یک سال به سینما آمده‌اند و حدود ۱۵۸ میلیارد تومان فروش داشته‌ایم.

میرزاخانی تاکید کرد: برای استان‌های مختلف بر اساس بوم آن استان برنامه جداگانه‌ای داشته باشیم. باید عزم جدی بین دولت، بخش خصوصی و شهرداری‌ها باشد تا با هم برای ساخت و تجهیز سالن‌های سینمایی همکاری کنند، بر همین اساس طرحی را به سازمان سینمایی ارائه کرده‌ام که امیدوارم در زمینه سینماسازی موفق باشد. باید پتانسیل‌های موجود را جمع کرد و از امکانات موجود استفاده کرد.

وی ادامه داد: در سال جاری چندین سالن به ناوگان سینمایی کشور اضافه شده و این روند ادامه دارد. در سال جاری ۲۲ سالن نمایش تجهیز شده و ۲۰ سالن در حال تجهیز و ارتقا توسط سینماشهر است. آقای خراعی معتقد است که موسسه باید طوری برنامه ریزی کند که در همه بخش‌های سینما حضور داشته باشد.

در ادامه مراسم، غلامرضا موسوی، سیدضیا هاشمی، مرتضی شایسته، وحید موساییان، مجید مسچی و هاشم میرزاخانی روی صحنه آمدند تا از مالکان و سازندگان سالن‌های سینمایی تقدیر کنند.

جواد اسحاقی و منصوری به نمایندگی از حسینی موسسه بهمن سبز، ناصر رویین تن، سیدجمال ساداتیان، علی سرتیپی، محمدرضا صابری و … در این بخش تقدیر شدند.

جمال ساداتیان در این مراسم گفت: این سینماها دارد راه می‌افتد و باید توسعه پیدا کند، اما سالن سینما نیاز به فیلم دارد و وزارت ارشاد باید در زمینه صدور پروانه ساخت سهولت کند، فیلم اگر خوب باشد مردم در سینما از آن استقبال می‌کند اگر هم بد باشد که استقبالی صورت نمی‌گیرد، برای کمک به سینما باید این سختگیری را کم کرد.

علی سرتیپی نیز بیان کرد: اولین سینمایی که بازسازی کردیم سینمای جهان نمای چالوس با حضور آقای مسچی بود. امیدوارم این راه ادامه داشته باشد.

محمدرضا صابری نیز ادامه داد: ما سینماداران توقع بالایی از آقای میرزاخانی داریم چرا که سینمادار بوده و مشکلات سینماداران را می‌داند.