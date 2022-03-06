رویداد ریورس قرارگاه خاتم در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، اولین رویداد نوآوری‌های امنیت غذایی، روز یکشنبه (۱۵ اسفندماه)، با حضور هلدینگ نیرو قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) و استارتاپ‌ها و فعالین این حوزه در بخش‌های زیست‌دریا، گلخانه‌ها و بذر در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.

در این رویداد که با هدف هم‌افزایی و ارائه راه‌حل‌های نوآورانه به منظور حل مسائل گلوگاهی کشور در بخش‌های مذکور برگزار شد بر استفاده حداکثری از منابع و فرصت‌های کشاورزی از طریق کشاورزی پایدار در جهت ارتقا و تضمین امنیت غذایی کشور تأکید گردید.

مدیرعامل هلدینگ نیرو قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) در این رویداد اظهار داشت: کشاورزی دانش‌محور می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، نظام و نتایج اجرایی بخش کشاورزی را به سمت دستیابی به عملکرد مؤثرتر سوق دهد و از این رهگذر به تقویت امنیت غذایی کشور کمک کند.

محمد رستمی افزود: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) به عنوان یکی از بازوهای اجرایی دولت‌های مختلف، ذیل مأموریت‌های سازمانی خود با ورود مقتدرانه به این حوزه درصدد رفع موانع گلوگاهی کشور و پاسخ‌گویی به نیازهای داخلی از طریق کشاورزی دانش‌محور و انجام فعالیت‌های دانش‌بنیان می‌باشد.