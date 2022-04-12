قرارگاه سازندگی خاتم نقش بزرگی در پیشرفت اقتصادی کشور دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، حجت‌الاسلام والمسلمین حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت دهم با حضور در جمع کارکنان قرارگاه خاتم ضمن تشکر از زحمات و تلاش‌های کارگران، کارکنان و مدیران این مجموعه اظهار داشت: ورود قرارگاه در گرایش‌های مختلف عمرانی و صنعتی، از ابتدا یک ورود علمی بوده است؛ یعنی اول از نظر تخصصی، ابعاد مختلف یک موضوع را بررسی و از نظر علمی، بحران یا مشکلی که به وجود آمده را در ابعاد مختلف مطالعه و بررسی می‌کند و بعد بر اساس یک حرکت علمی دقیق، بحران را حل می‌نماید.

وی با اشاره به رشد مجموعه علمی قرارگاه گفت: در حال حاضر در بسیاری از موارد، هنگامی که جامعه و کشور در مسائل اقتصادی و سازندگی به بحران می‌خورد، یکی از دستگاه‌هایی که با توان علمی و تخصصی مشکل را حل می‌کند، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) است.

وزیر اسبق اطلاعات افزود: به اعتراف دستگاه‌های اطلاعاتی بیگانه، نتیجه تحریم‌ها، پیشرفت علمی ایران بوده است و در این پیشرفت، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) نقش بسیاری داشته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصلحی با تأکید بر اینکه حرکت‌هایی که در قرارگاه خاتم انجام می‌شود، عقبه علمی قوی دارد گفت: منظور از عقبه علمی، فقط ترجمه کتاب‌های خارجی نیست، بلکه این مجموعه تجربیات داخل نظام را هم مطالعه و بررسی و بر اساس آن برای پیشرفت کشور اقدام می‌کند.

وی ضمن درخواست از مدیران و مسئولان قرارگاه خاتم برای استمرار و ارتقای عقبه علمی که در این مجموعه شروع شده است گفت: رویکرد قرارگاه خاتم به اندازه‌ای تأثیرگذار بوده که می‌تواند آینده‌ای بسیار روشن‌تر برای انقلاب و جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف به وجود بیاورد و حتی فضای دانشگاهی را هم تحت تأثیر قرار بدهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصلحی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان «تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال‌زایی» گفت: بعضی‌ها ممکن است بگویند رهبری مشکلات جامعه را دیده و بر اساس مشکلات جامعه این نامگذاری را مطرح کردند، اما واقعیت اینجاست که ایشان بر اساس مطالعاتی که انجام داده‌اند، سال جاری را نامگذاری کرده‌اند به نوعی که هر سه عنوان ارتباط تنگاتنگی با همدیگر دارد و توأم شدن آنها می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات باشد.

وزیر اسبق اطلاعات با اشاره به بخش اول نامگذاری سال گفت: بخش اول، بحث تولید است که البته افزایش تولید با کیفیت مناسب بیشتر مد نظر است. بحث بعد این است که یک سری از تجهیزات وارداتی ما باید داخلی‌سازی شود، بنابراین بحث تولید دانش‌بنیان اهمیت می‌یابد؛ یعنی فعالیت اقتصادی ما در ابعاد مختلف باید عقبه علمی قوی و دانش‌بنیان داشته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصلحی با تأکید بر اهمیت دیدگاه علمی رهبر انقلاب در خصوص دانش‌بنیان گفت: نیاز جدی این است که قرارگاه خاتم، رویکرد دانش بنیان را در همه مجموعه‌های مختلف خود جدی بگیرد و کار مطالعاتی قوی در این زمینه انجام بدهد تا دانش‌بنیان در مسیری حرکت کند که پیشرفت مدنظر نظام اسلامی حاصل شود و منافع مادی و معنوی برای کشور و مردم به دنبال داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه اگر «تولید» حساب‌شده جلو برود و مسیر دانش‌بنیان را طی کند، اشتغال‌زایی خود به خود به وجود می‌آید گفت: اگر جامعه در بخش اقتصاد داخلی، دچار بحران نباشد، اشتغال دچار مشکل نخواهد شد.