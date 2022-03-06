به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، یک بند به تبصره ۲ بودجه ۱۴۰۱ الحاق کردند.

طبق مصوبه مجلس، دولت مکلف است به ازای فرزندان از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد شده برای استان‌هایی که میزان باروری آنها تا ۲.۵ درصد باشد، مبلغ ۱۵ میلیون ریال تا سقف ۱۵ هزار میلیارد ریال از محل ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره ۵ این قانون صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد و ساز و کار اجرایی از جمله خانواده‌ای مشمول نحوه خرید و انتخاب صندوق و هزینه‌های مرتبط به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.