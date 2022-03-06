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۱۵ اسفند ۱۴۰۰، ۱۲:۴۳

طبق مصوبه مجلس؛

فرزندان متولد ۱۴۰۰ به بعد سهام دار می‌شوند

فرزندان متولد ۱۴۰۰ به بعد سهام دار می‌شوند

طبق مصوبه مجلس، دولت مکلف شد به فرزندانی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ به بعد در استان‌هایی با نرخ باروری پایین به دنیا می‌آیند، سهام اختصاص دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، یک بند به تبصره ۲ بودجه ۱۴۰۱ الحاق کردند.

طبق مصوبه مجلس، دولت مکلف است به ازای فرزندان از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد شده برای استان‌هایی که میزان باروری آنها تا ۲.۵ درصد باشد، مبلغ ۱۵ میلیون ریال تا سقف ۱۵ هزار میلیارد ریال از محل ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره ۵ این قانون صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد و ساز و کار اجرایی از جمله خانواده‌ای مشمول نحوه خرید و انتخاب صندوق و هزینه‌های مرتبط به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

کد مطلب 5440022
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • IR ۱۲:۵۵ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۵
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      خفه شویدنوکرداودبدجنس وبقیه بدجنسها
    • عیالوار با8تابچه IR ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۵
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      همش دروغه یارانه من با 8 تا بچه هم قطع کردند
    • IR ۱۶:۳۹ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۵
      0 0
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      این یعنی همون آقازاده هایی که با رانت و پارتی رفتند سرکار و میتونند ازدواج کنند بجه هم با خیال راحت بیارند و مال رو مالشون بره. بدبختهای بیکار هم که نه کار دارند و نه زن و نه بچه. بهتر نیس این پول رو بدین برا جوانها کار درست کنید تا بجز چند تا رانتی کسی مثل من هم با فوق لیسانس بتونیم ازدواج کنیم

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