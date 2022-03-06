  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۵ اسفند ۱۴۰۰، ۱۲:۲۷

سردار بنایی:

فلسفه سپاه دفاع از انقلاب و خدمت به مردم است

فلسفه سپاه دفاع از انقلاب و خدمت به مردم است

فرمانده لشکرعملیاتی ۲۷ حضرت محمد رسول الله (ص) گفت: فلسفه تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دفاع از ارزشهای انقلاب و خدمت به ملت شریف ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید علی بنایی فرمانده لشکر عملیاتی ۲۷ حضرت محمد رسول الله (ص) در جمع پاسداران و بسیجیان لشکر با تبریک اعیاد خجسته ماه شعبان به ویژه میلاد حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و روز پاسدار اظهار داشت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک نهاد مکتبی و مردمی به فرمان معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) تشکیل شد.

وی با یادآوری جانفشانی ها و خدمات ارزنده سپاه در تمامی مراحل انقلاب اسلامی تاکید کرد: حماسه آفرینی در هشت ساله دفاع مقدس در کنار ارتشیان قهرمان به منظور حفظ وحدت و یکپارچگی از تمامیت ارضی کشور و پاسداری به حق از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی از بزرگترین سنگرهای دفاع از ارزشهای الهی نظام بوده و خواهد بود.

سردار بنایی ادامه داد: فلسفه تشکیل سپاه از همان ابتدا خدمت به کشور و مردم عزیزمان بوده و الحمدالله این را با گذشت چهل سال از انقلاب با قوت و قدرت ثابت کردیم. پاسداران انقلاب اسلامی با تمام توان در خدمت کشور و مردم هستند و با تبعیت از فرمایشات فرماندهی معظم کل قوا امام خامنه‌ ای عزیز انجام ماموریت می‌کنند و در این راه جان خود را نیز فدا می‌کنند.

کد مطلب 5440028
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها