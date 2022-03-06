حفظ طبیعت مقدم بر ایجاد آن است/درختکاری ترویج شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی ظهر یکشنبه در مراسم جشن درختکاری به میزبانی سالن جلسات ساختمان مرکز کسب و کار شهرک صنعتی سمنان با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ نگهداری فضای سبز، ابراز کرد: ما در استانی زندگی می‌کنیم که به واسطه اقلیم و خشکسالی نیازمند پوشش گیاهی برای مقابله با بیابان‌زایی است.



وی با بیان اینکه از آنجا که در آموزه‌های دینی ما به موضوع منابع طبیعی اهمیت بسیار داده شده، می‌بایست نسل آتی را کوشا در زمینه حفظ محیط زیست و فضای سبز بار بیاوریم، ابراز کرد: حفظ طبیعت مقدم بر تأسیس و ایجاد طبیعت است و امیدواریم به این موضوع اهمیت ویژه‌ای داده شود.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه بنا بر روایات دینی عذاب شدیدی برای کسانی که در حفظ منابع طبیعی مخصوصاً درختان کوشا نیستند، نقل شده است، تاکید داشت: دین مبین اسلامی همواره ترویج درختکاری را از جمله معروف‌های مهم می‌داند.

مطیعی با بیان اینکه یکی از صدقات جاریه انسان، موضوع درختکاری است، گفت: اگر بتوانیم یک فضای سبز ایجاد کنیم درواقع یک تسبیح گوی خداوند اضافه شده که این موضوع بسیار ارزشمند است همچنین باید درختکاری را به خصوص در بین نسل جوانمان ترویج دهیم تا آینده‌ای مملو از فضای سبز داشته باشیم.