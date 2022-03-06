۹۰ هکتار درختکاری توسط سپاه نبی اکرم(ص) کرمانشاه انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود قنبری عصر یکشنبه در مراسم روز درختکاری که با حضور جمعی از مسئولان استان کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: تا به امروز ۹۰ هکتار درختکاری توسط سپاه حضرت نبی اکرم (ص) کرمانشاه انجام شده است.

وی افزود: قابل ذکر است ۶ سایت در اختیار سپاه حضرت نبی اکرم (ص) کرمانشاه بوده که توانسته‌ایم یازده حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق احداث شود.

جانشین فرماندهی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) کرمانشاه تصریح کرد: احداث چاه‌های عمیق و نیمه عمیق باعث شده است که از آب شرب شهری استفاده نشود.

قنبری خاطر نشان کرد: در برنامه‌های آینده درختکاری قصد داریم هفت هکتار به ۹۰ هکتار اضافه شده و پنج هکتار در همین سایت و ۲ هکتار در سایت دیگری که در اختیار سپاه قرار دارد، اضافه کنیم.