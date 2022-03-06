به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبد اللهیان وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در اینستاگرام یاد و خاطره مرحوم حسین شیخ‌الاسلام دیپلمات با سابقه کشورمان را به دو سال پیش بر اثر ابتلاء به بیماری کرونا درگذشت، گرامی داشت.

متن یادداشت امیرعبداللهیان به شرح زیر است:

در آستانه دومین سالگرد عروج برادر عزیزم مهندس حسین شیخ‌الاسلام یاد و خاطره آن یار و دوست عزیز را گرامی می‌دارم.‌

همه دوستان و همکاران محترم در وزارت امور خارجه همچنان در فراق برادری نجیب و مؤمن و یاری عزیز و دوستی دلسوز هستند و صداقت، راستی، درستی، پایبندی به شرع و وظیفه‌شناسی و اهتمام ایشان به منافع و مصالح کشور را در تمامی لحظات عمر شریفش به نیکی به یاد دارند.

صدای حق‌طلبی و عدالت‌خواهی مشفقانه شیخ‌الاسلام عزیز در حمایت از مقاومت به خصوص فلسطین و لبنان و غریو فریاد آن دیپلمات پرتلاش و خستگی‌ناپذیر بر سر اشغالگران و دشمنان امت اسلامی به عنوان دیپلمات انقلابی در یاد و قلب ما همیشه طنین‌انداز است. امید آن که با استعانت از خدای سبحان رهرو صادقی در مسیر اهداف بلند و نیت مخلصانه آن سرباز مؤمن ولایت در دستگاه دیپلماسی و در خدمت به مردم بزرگ ایران باشیم.

در ایام فرخنده اعیاد شعبانیه به روح آن عزیز سفر کرده درود می‌فرستیم و برای ایشان علو درجات و شفاعت حضرت اباعبدالحسین (ع) را مسئلت می‌نمائیم.