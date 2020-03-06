حزب الله درگذشت حسین شیخ الاسلام را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌ای درگذشت حسین شیخ الاسلام دیپلمات و معاونت امور بین‌الملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی را تسلیت گفت.

در بیانیه حزب الله آمده است: با حزن و اندوه خبر درگذشت برادر عزیز حسین شیخ الاسلام رحمت الله علیه را دریافت کردیم و با این حادثه برادری بزرگ و عزیز را از دست دادیم. از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران با وی آشنا شدیم. او با مقاومت اسلامی لبنان از زمان تأسیس خود همراه بود و در تمام مراحل بهترین حامی و یاریگر آن بود.

حزب الله افزود: برادر عزیز حسین شیخ الاسلام نمونه‌ای از انسان مؤمن، مجاهد، مخلص و فداکار بود که از ویژگی‌های وی اخلاق والا و مواضع سیاسی شجاعانه در حمایت از مقاومت فلسطین و لبنان و منطقه بود و در تقریب مذاهب اسلامی تأثیرگذار بود.

حزب الله لبنان در بیانیه خود درگذشت حسین شیخ الاسلام را به مقام معظم رهبری و مسئولان جمهوری اسلامی ایران و نیز خانواده و فرزندان وی تسلیت گفته و از خداوند برای او رحمت واسعه طلب نمود.

حسین شیخ الاسلام، دیپلمات و معاونت امور بین‌الملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی که به دلیل ابتلاء به کرونا در بیمارستان بستری بود پنج شنبه شب درگذشت.

حسین شیخ‌الاسلام متولد سال ۱۳۳۱ در اصفهان، از اعضای دانشجویان مسلمان پیرو خط امام بود که در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ سفارت آمریکا را تسخیر کردند. وی در دوره‌هایی سفیر ایران در سوریه، نماینده حوزه انتخابیه تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی (دوره هفتم)، مشاور رئیس و مدیر کل بین‌الملل مجلس و مشاور وزیر امور خارجه بود.

شیخ الاسلام خرداد ۹۷ به معاونت بین‌الملل مجمع تقریب مذاهب اسلامی منصوب شده بود.