«دم غروب، زعفرانیه» از جشنواره «فیلیپین» جایزه گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «دم غروب، زعفرانیه» به کارگردانی محمد آستیم و تهیه‌کنندگی عدنان کاپوسیان جایزه دوم بهترین فیلم جشنواره بین‌المللی پامبوجان فیلیپین ‌PAMBUJAN international Film Festival (۲۰۲۱) در بخش فیلم بلند داستانی را از آن خود کرد.

«دم غروب، زعفرانیه»، یک ملودرام اجتماعی تکان‌دهنده درباره اعتیاد در شمال شهر تهران است که تمام صحنه‌های آن به صورت سکانس-پلان و ساعات شب گرفته شده‌اند.

هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی پامبوجان، امسال ۲۱ ژانویه در پامبوجان «فیلیپین» و در بخش فیلم‌های کوتاه و بلند، داستانی، مستند و تجربی برگزار شد. هدف اصلی این جشنواره، بها دادن به فیلم‌های خلاق فیلمسازان مستقل آسیایی‌ است.

پخش بین‌المللی فیلم «دم غروب، زعفرانیه» را شرکت «فرست اسکرین‌فیلم» به مدیریت سولماز اعتماد برعهده دارد.

گروه بازیگران فیلم‌ را نازنین کریمی، مهدی زمین‌پرداز، شروین وحدت، حمیدرضا هدایتی، صابر ناصری، نگین مهدی زاده، نوید مهدی‌زاده، ایمان اخلاقی، با هنرمندی نسیم ادبی و ایمان صفا و با معرفی نجلا نظریان و آیدا رزاق‌زاده تشکیل می‌دهند.

سایر عوامل فیلم عبارتند از مدیر تولید: احمد مرادی، مدیر فیلمبرداری: علی محرابی، تدوین‌گر: سجاد عسگرپور، نیما شاعری، مدیر صدابرداری و صداگذاری: آرش برومند، مدیر چهره‌پردازی: مهرداد قلی‌پور، طراح صحنه و لباس: سولماز امیرصادقی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: سیاوش درستکار، مدیر رسانه‌ای‌: فرنوش آباء، منشی صحنه: آزاده جهانبخش، عکاس: عباس بغداد دره‌ئی، اصلاح رنگ و نور: حمیدرضا سبک‌دست، جانشین تهیه‌کننده: اتابک فروزی، مجری طرح: هلدینگ هشت‌ستاره.

عکس‌ از عباس بغداد دره‌ئی است.