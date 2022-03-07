آموزش برنامه نویسی در آموزشگاه معتبر دوران

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، آموزش برنامه نویسی مورد توجه بسیاری از علاقه مندان حوزه It است. فضای کار موجود در بازار ایران نیز هم اکنون خواهان بسیاری از متخصصین در این حوزه است. اما برنامه نویسی خود به شاخه‌های مختلفی تقسیم می‌شود از جمله آن برنامه نویسی تحت وب، تحت ویندوز، برنامه نویسی موبایل (اندورید و Ios) است. زبان‌های برنامه نویسی زیادی در حوزه برنامه نویسی تحت وب وجود دارد که به اختصار برخی از آنها را در ادامه معرفی می‌نمائیم:

برنامه نویسی Php زبان برنامه نویسی سمت سرور است که سال هاست محبوبیت زیادی را ایجاد کرده است. این زبان برنامه نویسی در پیاده سازی وب سایت‌های پویا کمک بسزایی را داشته است. یکی از محبوبت ترین cms های دنیا به نام وردپرس با کمک این زبان نوشته شده است.

همچنین فریم ورک قدرتمند لاراول که برنامه نویسان backend علاقه زیادی به آن دارند توسط این زبان برنامه نویسی توسعه داده شده است. با یادگیری دوره php به دنیایی از حوزه کاری برنامه نویسی وارد می‌شود.

آموزش برنامه نویسی پایتون

زبان برنامه نویسی قدرتمند و سطح بالای پایتون از سال ۲۰۱۹ جز محبوب ترین زبان‌های برنامه نویسی قرار گرفته است. با کمک این زبان برنامه نویسی می‌توانید وارد حوزه‌های DATA minning و هوش مصنوعی AI شود.

با این زبان برنامه نویسی نیز فریم ورک django توسعه داده شده است، کد نویسی سریع و پایدار و وجود جعبه ابزاری از component ها این فریم وردک را محبوب کرده است. آموزش تخصصی دوره پایتون می‌تواند بازار کار مناسبی را برای علاقمندان برنامه نویسی ایجاد کند.

آموزش برنامه نویسی java

زبان برنامه نویسی جاوا هم اکنون بیشتر در توسعه برنامه‌های کاربری تلفن همراه استفاده می‌شود. یکی از ویژگی‌های این زبان برنامه نویسی کتابخانه غنی آن است. این زبان برنامه نویسی قدمتی ۲۵ ساله دارد که خود نشان از قدر و محبوبیت آن است.

آموزش زبان برنامه نویسی c#

زبان برنامه نویسی C# محوبیت ترین زبان برنامه نویسی ماکروسافت است که در توسعه نرم افزارهای تحت ویندزو، بازی‌های رایانه‌ای و برنامه موبایلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آموزش برنامه نویسی جاوا اسکریپت

این زبان برنامه نویسی جذاب برای افرادی که علاقه دارند در حوزه front کار کنند بسیار مورد نیاز و ضروری است.

با این زبان برنامه نویسی فریمورک ها و کتابخانه های زیاد طراحی شده که از جمله آن reactjs , vujs و angularjs و … می‌توان نام برد.

در ادامه به بررسی چند فریمورک محبوب جاوا اسکریپ اشاره می‌کنیم که در بازار کار ایران محبوبیت زیاد پیدا کرده اند.

React js: یکی از کتابخانه های محبوب جاوا اسکریپت که توسط فیسبوک ارائه شده است. اپلیکیشن‌های فیسبوک و اینستاگرام از این کتابخانه استفاده می‌کنند. بازار کار حال حاضر ایران نیز رغبت زیادی به این کتابخانه پیدا کرده است. با یک جستجو در سایت‌های استخدام به راحتی می‌توانید بازار کار مناسب و پر رونق این کتابخانه را بررسی کنید.

Vu js: این زبان سمت فرانت اند نیز جز کتابخانه های مورد علاقه برنامه نویسان است. یادگیری آسان مهترین مزیت این کتابخانه است. اکثر افرادی که زبانت جاوا اسکریپ را بلد هستند می‌توانند به راحتی روی این زبان تمرکز نمائید.

Nodejs: جاوا اسکریپت فقط برای فرانت اند استفاده نمی‌شود فریمورک قدرتمند Node js نمونه این مثال است که نیاز برنامه نویسان سمت back end را نیز پوشش می‌دهد.

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