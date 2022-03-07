به گزارش خبرنگار مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۱۶ اسفند) مجلس در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بندهای (ب)، (ج) و (ه) و همچنین بند الحاقی تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بند (ب) تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه به شرح زیر است:

کلیه پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق‌التدریس، حق‌الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود و مشمول مفاد جزء (۵) بند (الف) این تبصره است و باید به صورت ماهانه پرداخت شود.

همچنین در بند (ج) تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ آمده است:

پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت‌های توزیع برق استان‌ها که به صورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت می‌کنند، از محل منابع داخلی شرکت‌های استانی مذکور، بلامانع است.

بند (ه) تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه سال آینده از این قرار است:

دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مکلفند از تیرماه سال ۱۴۰۱ کلیه پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و تسهیلات به کلیه شاغلین و بازنشستگان از هریک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک کد ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت کنند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه‌های اجرایی ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم کند.

همچنین بند الحاقی تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه بدین شرح است:

حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری و همچنین دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی که مجوز آن‌ها از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای گسترش وزارت علوم تحقیقات و فناوری و یا سایر مراجع قانونی صادر شده و اعضای هیئت علمی آن‌ها از طریق مرکز جذب هیئت علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به کار گرفته شده‌اند، با حقوق اعضای هیئت علمی و غیر بالینی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از محل اعتبار در همان دستگاه همسان‌سازی می‌شود.