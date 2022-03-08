شاهرخ یارویسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نزدیکی ایام عید و افزایش نیاز مردم به گوشت قرمز و مرغ دامپزشکی استان کرمانشاه از نیمه دوم اسفند ماه طرح تشدید نظارت بهداشتی بر فرآورده‌های دامی را در استان آغاز کرده است.

وی افزود: به دلیل پیش رو داشتن ایام نوروز و پس از آن ماه مبارک رمضان طرح نظارت بر فرآورده‌های دامی به منظور صیانت از سلامت شهروندان و تضمین کیفیت بهداشتی فرآورده‌های دامی دامپزشکی همزمان با سراسر کشور در قالب ۱۷ تیم سیار و ۱۵ تیم ثابت وارد میدان شده است.

معاون سلامت دامپزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: در طرح نظارتی انجام شده تمام مراکزی که در حوزه تولید، عرضه و توزیع فرآورده‌های خام دامی از جمله کشتارگاه‌های دام و طیور، چلوکبابی‌ها، رستوران‌ها، کبابی‌ها، هتل‌ها، مرغ فروشی‌ها، قصابی‌ها و ماهی فروشی‌ها نقش دارند مورد بازدید و بازرسی تیم‌های نظارتی دامپزشکی قرار خواهند گرفت.

یارویسی با اشاره به حساسیت‌های موجود در بازار شب عید و تاکید بر تشدید نظارت‌ها، بیان کرد: در این راستا تیم‌های نظارتی در ۲ نوبت صبح و بعد از ظهر کار بازرسی را انجام می‌دهند و همچنین این نظارت‌ها را نیز از طریق گشت‌های مشترک با اصناف، جهاد کشاورزی و صمت بر بازار فرآورده‌های دامی دنبال می‌کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر در حوزه دامی ۱۲ کشتارگاه دامی و در حوزه طیور هفت کشتارگاه فعالیت دارند و طبق آمار اعلام شده برای بازار شب عید کمبودی برای تأمین گوشت و مرغ مورد نیاز مردم نخواهیم داشت.

معاون سلامت دامپزشکی استان کرمانشاه تاکید کرد: در شهر کرمانشاه و بعضی شهرستان‌ها کشتارهای غیر مجاز دام صورت می‌گیرد که در این راستا از شهروندان تقاضا داریم که به هیچ عنوان از گوشت‌هایی که در کوچه و خیابان ذبح غیر قانونی می‌شوند خرید نکنند زیرا طبق آخرین آمار حدود ۸۰۰ مورد عامل بیماری مشترک بین انسان و دام وجود دارد که تنها در زمان زنده بودن دام قابل تشخیص است و پس از ذبح شدن دام از هیچ طریقی قابل تشخیص نبوده و ممکنه است به دلیل بیماری که دام داشته است جان بسیاری از مردم را در خطر قرار گیرد.