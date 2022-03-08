«گربه جاده ابریشم» در تهران و دوبی/نگاه تاریخی به فرهنگ زن ایرانی

یاسر خاسب سرپرست گروه تئاتر «بدن دیوانه» درباره جدیدترین اثر این گروه، به خبرنگار مهر گفت: از تابستان سال جاری تمرینهای پرفورمنسی را با عنوان «گربه جاده ابریشم» با حمایت بنیاد فرهنگی هنری رودکی آغاز کردیم و قرار بود این اثر را ابتدا در اکسپوی دوبی اجرا کنیم که این امر میسر نشد. در ابتدا قرار است «گربه جاده ابریشم» را ساعت ۱۸ روز چهارشنبه ۱۸ اسفند و در آیین بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی در موزه هنرهای معاصر تهران به صحنه ببریم.
وی درباره موضوع «گربه جاده ابریشم» توضیح داد: این اثر بر اساس «هفت پیکر» نظامی گنجوی، نگاهی تاریخی به فرهنگ زن ایرانی در طی دورانهای مختلف، از ابتدای پیدایش زن در خاک ایران زمین و ظهور تمدنهای باستان تا مسیر گذر پر رمز و راز بشر در طول زمان و رسیدن به دنیای پر اتفاق امروز جهانیان به سوی آینده، دارد.
سرپرست گروه تئاتر «بدن دیوانه» یادآور شد: تیم اجراگران پرفورمنس «گربه جاده ابریشم» با حضور دخترانی از قومیتها و اقالیم مختلف ایرانی شکل گرفته است.
خاسب درباره شکل اجرای این پرفورمنس، افزود: «گربه جاده ابریشم» تلفیقی از حرکت و موسیقی زنده ست و در هفت مرحله یا به عنوان هفت خوان اتفاق میافتد و مخاطبان در این مراحل با رویداد همراه میشوند.
وی در پایان سخنان خود درباره دیگر اجراهای «گربه جاده ابریشم» گفت: در حال برنامهریزی برای اجرای این پرفورمنس در ایام نوروز ۱۴۰۱ در اکسپوی دوبی هستیم. در سال آینده و به دلیل قابلیت اجرای «گربه جاده ابریشم» در فضاها و مکانهای مختلف، برای اجرای عمومی این اثر در ایران اقدام خواهیم کرد.
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