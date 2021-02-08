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۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۵:۰۹

اجرای «دیوار آسمان» در روز ۲۳ بهمن

اجرای «دیوار آسمان» در روز ۲۳ بهمن

نمایش «دیوار آسمان» به کارگردانی و اجرای یاسر خاسب روز پنجشنبه ۲۳ بهمن روی «برج آزادی» اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سولو پرفورمنس «دیوار آسمان Sky Wall» با طراحی، کارگردانی و اجرای یاسر خاسب و گروه اجرایی‌اش روز پنجشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۸ بر روی «برج آزادی» اجرا می شود.

پرفورمنس بداهه «دیوار آسمان» پس از چندین بار تعویق زمان اجرا به علت تغییرات آب و هوایی و رایزنی با نهادهای مختلف مرتبط با منطقه‌ «برج آزادی» سرانجام با رعایت تمامی اصول فنی و قوانین ایمنی و هنر پروازی به اجرا درمی آید.

«دیوار آسمان» با حمایت بنیاد رودکی و اداره کل هنرهای نمایشی به عنوان مهمان ویژه بخش دیگرگونه های اجرایی سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر  با همکاری سازمان آتش نشانی و اورژانس تهران و همکاری ویژه سایر نهادهای دولتی و شهری اجرا می شود.

عکس از حسین مازندرانی است.

کد مطلب 5142332
فریبرز دارایی

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