اجرای «دیوار آسمان» در روز ۲۳ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، سولو پرفورمنس «دیوار آسمان Sky Wall» با طراحی، کارگردانی و اجرای یاسر خاسب و گروه اجرایی‌اش روز پنجشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۸ بر روی «برج آزادی» اجرا می شود.

پرفورمنس بداهه «دیوار آسمان» پس از چندین بار تعویق زمان اجرا به علت تغییرات آب و هوایی و رایزنی با نهادهای مختلف مرتبط با منطقه‌ «برج آزادی» سرانجام با رعایت تمامی اصول فنی و قوانین ایمنی و هنر پروازی به اجرا درمی آید.

«دیوار آسمان» با حمایت بنیاد رودکی و اداره کل هنرهای نمایشی به عنوان مهمان ویژه بخش دیگرگونه های اجرایی سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر با همکاری سازمان آتش نشانی و اورژانس تهران و همکاری ویژه سایر نهادهای دولتی و شهری اجرا می شود.

عکس از حسین مازندرانی است.