اقدامات شهرداری منطقه ۱۹ برای استقبال از بهار

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی هدایت با تشریح بخشی از فعالیت‌های اجرایی برای نونوار کردن منطقه ۱۹ و خانه تکانی شهری گفت: به همین منظور طی رصدهای مستمر معابر و محورهای بزرگراهی برای رفع نواقص و جلوه بخشی به این محدوده از پایتخت، روشنایی زیر پل‌های سواره رو و سر پرچمی‌های پل شکوفه در بزرگراه شهید کاظمی، پل‌های لطیفی، شهید بنامعلی و شهید صنیع خانی در بزرگراه شهید تندگویان و پل شقایق با استفاده از سیستم پروژکتور و LED تأمین شد.

شهردار منطقه ۱۹ در ادامه از ترسیم نقش متناسب با فصل بهار بر دیوار حاشیه بلوار شهید ورامینی خبر داد و افزود: این نقاشی دیواری در ۱۰۰۰ متر مربع با موضوع پروانه روی دیوار این معبر اجرا شد. علاوه بر این جداره خیابان برادران شکری با اجرای نقاشی مداد رنگی در ٦٠٠ مترمربع جلوه‌ای متفاوت به خود گرفت.

هدایت ادامه داد: رنگ آمیزی ۲۰۰۰ متر مربع تابلوهای ترافیکی، کافوهای برق و مخابرات، رفع نازیبایی‌های بصری با استفاده از مواد پوشاننده در ٥٠٠٠ مترمربع از محله دولتخواه جنوبی، خیابان شکری و خیابان پیروز، رنگ آمیزی دیوار گرمخانه در بزرگراه شهید کاظمی و نام گذاری میادین در محدوده نواحی و میدان دانشگاه از دیگر فعالیت‌های طرح استقبال از بهار در حوزه زیباسازی شهر محسوب می‌شود.

به گفته شهردار منطقه ۱۹ با ورود به ماه شعبان و آغاز اعیاد شعبانیه ضمن اجرای آذین بندی، بنرهای متناسب با این ماه مبارک در معابر اصلی منطقه اکران شد.